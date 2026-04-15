La rabia justificada de Ferran Torres tras el Atlético-Barça en el Metropolitano

Cómo es el aspecto psicológico en los jugadores. Y más aún en los delanteros. Ferran Torres venía de vivir una sequía goleadora muy bestia. Tras un primer tramo de temporada excelso en el que fue capaz de sentar al mismísimo Robert Lewandowski, el de Foios entró en un bache.

Una mala racha que pudo cortar en el derbi ante el Espanyol con un doblete que supuso una liberación. Es un perfil de jugador que ha construido un escudo a lo largo de estos años. Y eso le ha venido muy bien para superar situaciones complicadas como la vivida en este primer tercio de año.

Los altibajos forman parte del juego

Él es el primero que es consciente de que los altibajos forman parte del empleo y que cuando hay espirales negativas de cara a portería debe mantener la cabeza fría y no hundirse. Y la mejor demostración son los últimos cuatro días que ha vivido en el Barça.

Los dos tantos en el derbi barcelonés le valieron para ganarse un puesto en el once para la ‘finalísima’ del Metropolitano. A muchos les sorprendió precisamente por la travesía de la que venía. Pero Flick tiene claro que si hay un futbolista enchufado y que viene con la mecha corta hay que ponerlo. Y más en un día como el de ayer. También aplicó esa ecuación con Gavi. Y la respuesta del valenciano fue maravillosa.

Ferrán Torres marca el 0-2 ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano / SERGIO PÉREZ / EFE

Partidazo de un Ferran que lo hizo absolutamente todo bien. En el 4’ asistió a Lamine Yamal para el 0-1 que daba alas y fe a un equipo que salió en tromba. Presionó como siempre (eso es innegociable en su ADN), destapó el tarro de las esencias de jugar de cara, de controles orientados, de generar espacios. En el 23’ definió como los ángeles para hacer subir el 0-2. Se coló entre los centrales, cobró ventaja con un primer control de ‘9’ puro y la mandó a guardar a la escuadra de Musso.

El gol anulado

Completó su festival en la segunda mitad con un tanto que supuso inicialmente el 1-3 y luego fue anulado por fuera de juego previo de Lamine. Era el colofón a su actuación. Y cuando estaba on fire, sin dar muestras de cansancio, Flick decidió relevarlo. Era el 65’, quedaba muchísimo y el valenciano se sentía fresco y capaz de seguir martilleando al Atlético. Entró por él Lewandowski.

Enfado e incomprensión

Ferran se marchó con un cabreo morrocotudo, sintiendo que no había dado el mínimo motivo para ser sustituido. Le chocó la mano a Flick y luego chutó una botella contra el banquillo, tomado por la rabia. Una rabia justificada. No fue un movimiento precisamente positivo para el Barça, puesto que ni Lewandowksi ni Rashford entraron bien al choque. Gavi y Ferran estaban aportado ese factor diferencial de carácter y de presión.

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Lógicamente, estaba inconsolable un Ferran que sí dejó claro que en una gran noche como la de ayer es capaz de responder y no pesarle ser la referencia ofensiva de todo un Barça. Seguro que con los días baja pulsaciones y lo ve de otra forma, pero estaba inconsolable el ‘Tiburón’ tras el pitido final.