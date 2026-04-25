Quique Setién desvela cómo reaccionó cuando Piqué llego en bicicleta: "Esto ya lo puedo contar"

Fue uno de los últimos 'highlights' de Gerard Piqué en el FC Barcelona. El día en que el Espanyol podía descender matemáticamente a Segunda División, al presidente de la Kings League no se le ocurrió otra cosa que acudir en bicicleta, un gesto que los aficionados pericos interpretaron como una mofa. No era una jornada cualquiera para ellos, ya que consumaban su descenso tras 26 temporadas consecutivas en la élite del fútbol español.

Hace unos días, el exentrenador del Barça Quique Setién acudió a la serie 'Comemos con...', presentado por el periodista Senén Morán, donde habló sobre su trayectoria profesional y también se mojó de lleno para desvelar cómo fue su reacción al ver a Piqué entrando al Spotify Camp Nou en bicicleta.

"Se hizo muy viral el vídeo", empezó diciendo el periodista asturiano. En ese instante, Setién se abrió en canal: "Yo esto ya lo puedo contar porque seguro que no le molesta, pero fue curioso porque antes de empezar el partido fui donde él porque me pasaron el vídeo y le dije: '¿Y esto? ¿Eres consciente de que solo tenemos dos centrales hoy, que si te hubiese pasado algo, habría tenido que jugar un compañero en otra posición?'".

"Y luego, cuando terminó el partido y fui a la rueda de prensa y me preguntaron por esto, me dijo: 'Di lo que quieras, si no pasa nada'", señaló.

Asimismo, Senén reconoció que el exjugador azulgrana "es un genio en eso... es un tío que es diferente", a lo que Setién dijo: "Está claro que es distinto".

Quique Setién. / Enric Fontcuberta

"En realidad, me caía bien porque era un chaval con el que podías hablar muy razonadamente, igual que Busquets y muchos otros, pero claro, hay cosas que a mí no me encajaban. Principalmente, porque eres responsable de muchas cosas, y si lo hace otro futbolista, ¿qué haces? ¿Y si mañana lo hace un jugador más y se convierte en tradición?", admitió.

La respuesta de Senén fue clara: "Se te va de madre la cosa". Aunque, Setién contestó que "ahí se iban muchas cosas de madre".

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Por último, el exentrenador del Barça expuso que hay algunos entrenadores que, ante estas actitudes, miran hacia otro lado, algo que a él le cuesta mucho hacer.