Quique Setién da las claves para derrotar al Barça

Quique Setién esbozó una sonrisa cuando vio que el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey emparejaba a su Racing de Santander con el FC Barcelona, equipo que entrenó del 13 de enero al 17 de agosto de 2020. "Me gusta que haya tocado, lo estaba deseando", explica el exjugador del Racing, de 67 años de edad, y capitán del histórico equipo que le endosó una manita al Barça en 1995. "Claro que me acuerdo. Perfectamente, lo he visto muchas veces. Y el gol que metí de cabeza. Y el gol de Esteban", en referencia a Esteban Torre, el padre de Pablo Torre, otro racinguista que pasó por el club azulgrana.

En la entrevista concedida a 'El diario montañés', Quique Setién explica que no sabe si irá al partido o verá a su Racing, como siempre, desde la televisión: "Quizá vaya pero creo que me quedaré en casa, porque últimamente voy muy poco y tampoco quiero presentarme ahí porque venga el Barça". También asegura que le gusta mucho el estilo de juego que ha implantado José Alberto López en el equipo cántabro, así como los precios populares que ha mantenido la directiva para el partido.

"Si al Barça le das el balón, estás muerto"

"Veo jugar al Racing y me gusta su propuesta. Disfruto viéndole jugar y además hay una serie de futbolistas que interpreta muy bien el fútbol, gestiona muy bien el balón y crea muchas ocasiones de peligro", asegura Quique Setién, quien también da las claves para derrotar al Barça y estas pasan por mantener el estilo que caracteriza al equipo de los Campos de Sport del Sardinero. "Si el Racing tiene el control y la valentía de muchos de sus partidos, no voy a decir que le vaya a comprometer al Barça, pero sí que va a ser un partido muy bonito", comenta.

También cree Setién que habrá otros aspectos a tener en cuenta. "Creo que todo el mundo sabe más o menos dónde le puedes hacer daño y dónde te va a hacer daño, que el Barça siempre te lo va a hacer. Dicho esto, los jugadores tienen que comprometerse mucho en defensa, juntarse mucho y medir muy bien cuándo salir. Y evidentemente, conservar el balón el máximo de tiempo posible, porque si al Barça le das el balón, estás muerto. A más posesión, más opciones", asegura el veterano técnico.

"El Barça ha cumplido con sus obligaciones y ya cobré todo"

La etapa de Quique Setién en el FC Barcelona acabó muy mal tras el 2-8 que le infligió el actual técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, cuando el de Heidelberg entrenaba a un Bayern de Múnich con el que celebró el sextete en 2020. Además, también hubo tensión económica, pero el santanderino, en la entrevista con 'El Diario montañés', revela que ya ha percibido todas las cantidades. No así del Villarreal, con quien mantiene un litigio: "El Barça ha cumplido con sus obligaciones. Llegamos a un acuerdo y lo ha cumplido a rajatabla. Es verdad que lo alcanzamos solo tres días antes del juicio, pero lo que pactamos lo ha cumplido y ya cobré todo. Del que no lo he hecho es del Villarreal. Va a hacer 19 meses desde que se celebró el juicio y todavía no tengo sentencia".