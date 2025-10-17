Quique Guasch, el periodista que mejor conoció el Dream Team: "Los periodistas de hoy tenéis miedo"

Hoy la voz de los futbolistas llega, en su mayoría, por canales oficiales y con mayor cuidado del mensaje. A veces parece que predominan los tópicos, pero no siempre fue así. Años atrás el trato era más directo y cercano, y esa proximidad dejaba ver el lado más humano de los futbolistas. Por ello, en SPORT hemos conversado con Quique Guasch, periodista histórico de TVE que ha cubierto Juegos Olímpicos, cinco Copas del Mundo y cuatro Eurocopas, para que nos explique —desde su experiencia— las diferencias entre la manera de ejercer el periodismo de antes y la actual.

Cuénteme sobre la época en la que se viajaba con los futbolistas, ¿cómo era la relación con jugadores?

Extraordinaria, extraordinaria. Había un pacto no escrito. Según qué cosas no se podían publicar, pero hablabas con ellos con una tranquilidad pasmosa. ¡Era mil veces mejor! La gran mayoría de cosas de las que hablabas no tenían absolutamente nada que ver con el fútbol. Yo tuve la suerte de vivir el Dream Team desde dentro y no me arrepiento nada en absoluto. Veías la parte más humana del jugador y te dabas cuenta que son personas con las mismas preocupaciones e inquietudes que cualquiera de nosotros. Evidentemente también me he tragado muchos 'sapos', pero bueno, era lógico, ninguna profesión es perfecta. Eso sí, sentías que estabas dentro.

Era todo muy distinto, por lo que veo.

Ahora en la profesión hay miedo. Noto que los periodistas de hoy en día tenéis miedo. Creo que eso se lo empiezan a cargar los clubs, cosa que entiendo desde un punto de vista empresarial, porque sienten que pierden la información. Se les escapan muchas cosas y, al verlo, deciden empezar a poner “pistoleros” para que amenacen a aquellos que se dedican a buscar la información.

Ahora ha habido un profundo e importante cambio en el departamento de comunicación. Ha mejorado bastante la cosa...

Sí, eso me han dicho. Aún me sigo enterando de según qué cosas. Y me alegro.

¿Recuerda alguna anécdota que hoy sería imposible que pasara?

Te lo puedo explicar porque ya ha caducado. Yo estaba cuando el motín del Hesperia con los jugadores organizando quién hablaba con las televisiones en unos días tan intensos mediáticamente. Eso yo creo que hoy sería imposible. Pero se hizo porque había confianza mutua y recíproca entre prensa y jugador. Ellos confiaban en nosotros y nos consultaban cosas y nosotros en ellos.

Supongo que con el paso de los años se aprende a saber tratar con gente importante y ganarte su confianza.

Exactamente. Yo tenía un lema que me lo apliqué muy seriamente a lo largo de mi carrera que dice “vale más la persona que la noticia”. La noticia es una y la persona dura muchos años. Seguramente podría exprimir una fuente para una noticia importante, pero me durará poco. Prefiero que la fuente mucho aunque cueste perder una noticia. Eso se olvida rápido.

¿Usted cree que podrías ejercer ahora?

¡No, ni de broma! A mí me hubieran matado o me hubieran echado hoy en día. A veces veo ciertas tertulias y digo: "¡Pero es que no se cuestionan nada!". Y eso es porque tienen miedo. Siempre pienso "¿Pero cómo puede ser que no se den cuenta de nada? ¡Si se supone que están viviendo el día a día del club y saben muchísimo más que yo!". Es algo que me cuesta de entender. O ellos son muy listos y esconden algo o yo soy muy tonto. Alguien me lo tendrá que explicar.

Cambiemos de tema. ¿Qué opina de que casi todos los futbolistas ya tengan su propio departamento de comunicación ajeno al club?

Eso antes también existía, claro. ¡Pero erámos nosotros! Les aconsejábamos siempre que lo necesitaban. Les deciamos “Di esto, di lo otro, ves aquí, no vayas allá". Esto se hacía, y más aún cuando el futbolista al que debías ayudar era tu amigo. Entonces le ayudabas muchísimo más porque sabía que te lo iba a compensar en un futuro y te estaría agradecido. Hoy en día se me hace impensable que esto suceda. Ya es prácticamente imposible hablar con el jugador con total libertad y confianza.

Quique Guasch durante una entrevista postpartido en TVE / TVE

¿A partir de qué año empezó a notar un cambio significativo en el descenso del consumo del papel?

Cuando empezó la crisis en el los años noventa. Hubo una crisis económica y en el papel se dejó de emitir publicidad. Se dejaron de vender tantos periódicos. Luego descendió la comunicación entre club y periodista hasta el día de hoy. Ahora veo muchos periodistas que opinan de todo sin saber y yo me pierdo por completo. Me niego a entenderlo. Me encuentro dos mil tíos que están hablando cada día del Barça en las redes sociales sin tener ni idea de lo que hablan. En fin, lo que hay que aguantar...

¿Cree que el hecho de que ahora esté todo esté bunkerizado favorece las filtraciones? Si lo piensa, tiene más mérito sacar noticias así...

Sí. Antes te colabas en la Ciudad Deportiva o en las oficinas y terminabas viendo todo lo que te interesaba. Había esta picardía que ahora se ha perdido. Llegamos a hacer cosas que hoy en día serían barbaridades, pero eramos así. Así es este trabajo, y quien no lo quiera entender alla él. Ahora seguramente te quiten el carnet de periodista si te saltas el protocolo. Eran otros tiempos, desde luego mucho mejores.

Antes también se pactaban directamente las entrevistas con el futbolista.

Era inevitable. Los periodistas seguíamos a los futbolistas a los aparcamientos donde dejában loss coches para hablar con ellos. Ahora no puedes ni entrar a los recintos en los que ellos se encuentran. Imagínate si es fuerte el cambio. Yo me he he llegado a colar en un ascensor para hablar con Koeman y su mujer. Se han llegado a vivir escenas que hoy serían catalogadas de completamente surrealistas pero que por aquel entonces eran el día a día.

Quique Guasch en Catalunya Ràdio / CatRàdio

Interesante.

Es que todo era así. Te buscabas la vida. Creo que ese es el oficio del periodista, buscarse la vida. Ibas trabajando para conseguir tus fuentes, que eran mucho más fáciles de tejer que ahora. Cuando, tras meses de paciencia y trabajo, lograbas tejer buena relación con un futbolista entoncs ya se convertía en un constante trapicheo. Te llamaba directamente y te decía: "Oye, tengo problemas para renovar, échame un cable y ayúdame. Hazme una entrevista y así dejamos claro que termino contrato", y le hacías una entrevista fantástica. Era un trato perfecto para ambas partes. Tú te llevabas la exclusiva y él se podía expresar libremente tal y como deseaba. Ahora todo pasa por mil personas, pero cuando sale publicado (que es lo que el jugador busca) se acusa a las filtraciones.

La bunkerización es el problema del departamento de comunicación, del periodista o de los dos?

De todos. Yo te diría que el club, desde el punto de vista del club, ha hecho bien. Él quiere aglutinar la información, que no se le escape nada. Pero ahí entra el trabajo del periodista, que consiste en destapar lo que muchos no quieren que se sepa. Es como jugar al ratón y al gato.

Entonces, ¿qué haría usted si hoy ejerciera la profesión?

Haría seguimiento. Es otra de las cosas que no entiendo del periodismo actual, que no hay tanto seguimiento. Yo estaría viviendo en casa de los agentes de los jugadores. Son la mayor fuente de información. Muchas veces te decían algo que no podías publicar, pero hablabas con él, que al fin y al cabo era lo importante, y terminabas obteniendo información de otros temas. Ahora hemos llegado al punto en el que ya veo entrevistas teledirigidas por otros.