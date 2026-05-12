Quique avisa del peligro del Barça: "Hay que conceder mucho menos"

El Deportivo Alavés afronta una de las citas más exigentes del curso con la visita del FC Barcelona a Mendizorroza. En plena pelea por la permanencia, Quique Sánchez Flores compareció este martes en la previa del encuentro y dejó claro cuál cree que será el gran reto de su equipo ante el campeón liguero: mejorar las prestaciones defensivas y reducir al máximo los errores atrás.

Quique Sanchez Flores head coach of Deportivo Alaves reacts during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Villarreal CF at Mendizorrotza on March 14, 2026, in Vitoria, Spain. AFP7 13/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUROPA PRESS

El técnico madrileño reconoció que el Barça llega como el rival más fuerte del campeonato: "Hay que cometer pocos errores y hacer una buena lectura porque viene el mejor equipo de la liga española. Tenemos que dar el 200%". En ese sentido, insistió en que el Alavés debe elevar su nivel de concentración y evitar encajar con tanta facilidad, una de las grandes preocupaciones del cuerpo técnico en este tramo final de temporada.

Quique también quiso rebajar cualquier sensación de relajación azulgrana pese al reciente título de Liga conquistado por el conjunto de Hansi Flick. "Juegue quien juegue, serán buenos. Seguro que repetirán su sistema y serán agresivos. Dominarán, por lo que tenemos que tratar de hacerles daño potenciando nuestras virtudes".

El Alavés necesita la victoria

El conjunto vitoriano llega al duelo en una situación delicada en la clasificación y con la necesidad de sumar para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la salvación.

"No sé exactamente de dónde van a salir los puntos que necesitamos, por eso hay que ir partido a partido y focalizarse solo en lo que viene. El último resultado siempre marca la dinámica del siguiente, y ganar contra el Barcelona sería muy importante. Hay dos equipos en una situación peor que la nuestra y, si hacemos bien las cosas, creo que lo conseguiremos. Nuestra idea es meter a otro equipo más abajo en la tabla para depender, ya sí, solo de nuestro propio trabajo", recalcó.

Fermín celebra el triunfo del Barça sobre el Alavés en la Jornada 22 de LaLiga 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

Al ser preguntado por cuál de los partidos restantes considera más importante ganar, el técnico no dudó: "Todos los partidos van siendo cruciales a medida que llegan. Pase lo que pase, será clave, pero no definitivo. Vamos a intentar ser consistentes: los partidos que podamos ganar, que no nos los empaten… y mucho menos que nos los ganen. Hay que acertar con los planteamientos".

Además, afirmó que ve a su equipo con motivación para afrontar lo que queda de Liga: "Veo al equipo muy convencido; no tenemos vuelta atrás. Somos los que somos y estamos los que estamos. Los resultados no son brillantes, pero tampoco son malos: tres derrotas en nueve partidos es toda la historia. Hay que jugar con cabeza y, sobre todo, explotar lo bueno que tenemos."

El técnico acabó confirmando que sigue pendiente de la evolución de Lucas Boyé: "Desde que nos falta estamos más débiles en la delantera", mientras espera recuperar efectivos como Toni Martínez para una semana decisiva.