La quinta palanca está en reserva

El Barça tiene el permiso de la Asamblea para poder vender un porcentaje de BLM. Podría conseguir 300 millones de euros Podría activarse en próximas temporadas, aunque nada está decidido

El Barça ha hecho servir cuatro palancas (venta del 25% por ciento de los derechos de televisión por 25 años y del 49,9% de Barça Studios) en los últimos meses que han permitido al club cerrar con beneficios la pasada temporada y también la presente.

La junta directiva todavía podría activar otra palanca, pues ya tiene el permiso de la Asamblea de Compromisarios para vender un 49,9% de BLM, la empresa que gestiona el merchandising y las tiendas del club. Teniendo en cuenta que en la temporada 2023-24 el Barça se irá a jugar a Montjuïc, con una pérdida de ingresos de casi 100 millones de euros, y que algunos de los costosos contratos de futbolistas que lastran la economía del club no habrán acabado todavía, activar siempre será una posibilidad, pues, en palabras del vicepresidente económico del club, Eduard Romeu, hasta la temporada 2024-25, el club perdería unos 200 millones de media en cada ejercicio si no hiciese nada. "La joya de la corona, que es BLM, está intacta. Quien quiera entrar, tendrá que pagarlo. Buscamos un socio comercial, que haga el negocio más grande. No quiere decir que vayamos a activarla, pero estamos habilitados para hacerlo", ha explicado Romeu, que valora en 300 millones de euros los posibles ingresos que se podrían conseguir por esta venta.

SIN VENTA DE JUGADORES CLAVES

Romeu ha explicado que el equipo financiero y también comercial ya trabajan en el impacto que supondrá ir a jugar a Montjuïc, aprovechando para recordar que el Espai Barça va con retraso. "Me cabrea lo que hicieron y lo que no hicieron. Debían tener los permisos habilitados hace muchos años y se podrían haber hecho las obras durante la pandemia. Ahora tendremos un problema económico y también social, pues a muchos socios les causaremos un problema", ha dicho Romeu, dejando claro que en ningún caso se venderá a un jugador importante para no tener pérdidas. "Tenemos claro que ningún jugador de futuro será vendido, pero todo eso siempre será cuestión de los técnicos".