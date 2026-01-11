Supercopa d'Espanya
A quina hora juga el Barça i on veure la final de la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid
Com veure el clàssic Barça - Reial Madrid de la final de la Supercopa en directe i per TV
El FC Barcelona i el Reial Madrid es donen cita al King Abdullah Sport City de Jeddah avui diumenge 11 de gener a les 20.00 hores (CET) per disputar la final de la Supercopa d’Espanya. Els blaugrana, que van aterrar a terra saudita com a vigents campions, hauran de tombar el seu màxim rival per tornar a asseure’s al tron de la competició.
El primer equip a certificar el seu passi cap a la gran final va ser el Barça, i ho va fer donant via lliure a la seva versió més demolidora. Liderats per un Raphinha estel·lar, els de Hansi Flick van passar el corró davant l’Athletic Club, al qual van eliminar de la competició després d’encaixar-li un contundent 5-0.
Més patit va ser el passi del Reial Madrid, que a més va lamentar la pèrdua per lesió dels seus dos centrals titulars de cara al decisiu partit pel títol. El conjunt blanc va fer valer els gols de Fede Valverde i Rodrygo per resistir l’assetjament d’un Atlètic de Madrid insistent durant la darrera mitja hora del partit (1-2).
El clàssic d’aquesta nit suposarà la reedició de la final de l’edició anterior. En l’últim precedent entre Barça i Madrid a l’Aràbia Saudita, la balança es va inclinar clarament cap al bàndol blaugrana, que va aixecar el títol després d’imposar-se amb un contundent 2-5 al seu màxim rival.
On veure el Barcelona - Reial Madrid de la final de la Supercopa avui per TV i online?
A Espanya, la final de la Supercopa d’Espanya entre Barça i Reial Madrid es podrà veure per televisió i online a través de Movistar+, plataforma que compta amb els drets en exclusiva de la competició. Els canals que retransmetran el partit són M+ LaLiga (M54, O110) i LaLiga TV Bar i Movistar Plus+ (M7).
Des de SPORT, t’expliquem tot el que passi a la final de la Supercopa d’Espanya a través de la nostra narració en directe, crònica i declaracions dels protagonistes, així com la millor anàlisi de la mà del nostre enviat especial.
