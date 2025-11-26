Quim Junyent se suma a la causa: un regreso muy esperado en el Barça Atlètic

Entre tantas lesiones, y además, de larga duración, el regreso de Quim Junyent es un alivio para un Barça Atlètic necesitado de creatividad en el centro del campo y de un impulso que le haga recuperar la cabeza de la tabla en el grupo 3 de la Segunda RFEF. Los de Juliano Belletti solo han sumado un punto de los últimos seis tras caer en el derbi de filiales (1-0) y de ceder dos puntos en el Estadi Johan Cruyff contra el Terrassa (1-1). Es necesaria una reacción y Quim Junyent es de aquellos jugadores que la puede activar con su fútbol.

Quim Junyent, centrocampista en el Barcelona Atlètic /

Una temporada complicada

No está siendo una temporada nada fácil para el de Balsareny. La pasada, consiguió entrar en el grupo de los canteranos elegidos por Hansi Flick y fue de los que llegó más lejos, hasta el Trofeu Joan Gamper. Con Juliano Belletti, fue protagonista en la consecución del triplete del Juvenil. En la actual, el técnico alemán no le citó y se propuso volver a llamar la atención en el equipo que le correspondía, el Barça Atlètic.

Pero las molestias por una pubalgia le impidieron arrancar la Liga con el filial y se perdió los cuatro primeros partidos de la competición, con el problema añadido de que Belletti fue lógicamente haciendo su equipo. Tampoco pudo reforzar en los primeros dos choques de la Youth League al Juvenil A de Pol Planas.

Cuando se recuperó de unas molestias que han tenido otros futbolistas, sin ir más lejos, Lamine Yamal, el centrocampista fue teniendo minutos desde el banquillo en cuatro partidos con el Barça Atlètic, y donde sí fue titular fue en la competición continental con el Juvenil A. En el Johan contra Olympiacos... y en Brujas.

Guillem Víctor tiene que ayudar a Quim Junyent en Brujas, donde se lesionó / Instagram

Un impulso para el filial

Y fue precisamente en tierras belgas donde llegó una inoportuna lesión después de recibir un duro golpe que le provocó un hematoma con mucha sangre en la recta final del partido, hasta el punto de que su compañero Guillem Víctor le tuvo que ayudar a salir de la cancha porque no podía poner el pie en el suelo. El centrocampista de Balsareny se vio obligado a parar e incluso desde los propios servicios médicos del club azulgrana le dijeron que no podría volver hasta que hiciera totalmente limpio de esta lesión. Y así ha sido.

Desde esta semana, Quim Junyent vuelve a estar con el equipo. Lunes y martes se ejercitó parcialmente con el grupo, este miércoles hay descanso y mañana ya será cuando el canterano azulgrana entrará al cien junto al resto de sus compañeros.

Quim Junyent podría recibir ya el alta médica de cara al partido de este domingo al mediodía contra el Barbastro, conjunto que jugó los dos últimos años Copa del Rey frente al primer equipo azulgrana. Ahora visita el Johan.

Quim Junyent tiene, a sus 18 años, un largo camino por recorrer. Si recupera la forma y la confianza que da la continuidad, es una pieza que puede convertirse en tremendamente importante para los de Juliano Belletti. La formación nunca es un camino de rosas y todas estas situaciones hacen madurar a futbolistas que, como Quim, andan sobrados de calidad técnica y visión de juego. A ponerla al servicio del equipo.