Quim Domènech, contundente sobre Rodri: "No tengo claro que Rodri vaya a ser titular fijo en el Barça"

Quim Domènech lanzó esta noche en El Chiringuito una de les frases més inesperades del programa, asegurando en directo que "Yo no tengo tan claro que Rodri vaya a ser titular fijo, y lo digo de verdad". Según explicó, el cuerpo técnico de Hansi Flick mantiene dudas sobre la capacidad del centrocampista para sostener una temporada completa como indiscutible.

Domènech detalló que, en conversaciones internas del staff, "ellos están convencidos de que con Rodri tú no puedes ponerle en cada partido, no puedes hacer una temporada de 60 partidos, y que acabará siendo 50-50 con Marc Bernal". Una afirmación que, por su contundencia, dejó al resto de colaboradores visiblemente desconcertados.

La reacción del plató: sorpresa y desconcierto

Los tertulianos del programa mostraron sorpresa ante la idea de que Rodri, uno de los fichajes más importantes y mediáticos del verano, no llegue al Barça para ser titular indiscutible. La mesa coincidió en que resulta llamativo que, tras una inversión elevada, el club contemple un reparto de minutos tan equilibrado con Marc Bernal, un jugador de la casa que todavía está consolidándose en la élite.

Algunos colaboradores subrayaron que la llegada de Rodri se interpretó desde el primer día como una apuesta estratégica para reforzar el centro del campo, por lo que la posibilidad de que no sea fijo en el once abre un debate inesperado en el entorno azulgrana.

Las palabras de Domènech reavivan la discusión sobre el rol que tendrá Rodri en el proyecto de Flick y sobre cómo se gestionará la competencia interna en una posición clave.

Si se confirma la información del periodista, el Barça afrontaría la temporada con una rotación más marcada de lo previsto, confiando en la progresión de Bernal y en la capacidad de ambos para complementarse.