"Quiero quedarme": Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta

El 'caso Fermín' puerde prolongarse más de lo previsto. Lo que parecía una semana en la que las inscripciones tenían que llevarse todo el protagonismo en los despachos del Camp Nou, el futuro del futbolista de El Campillo marcará las últimas horas del mercado azulgrana. Como avanzamos en SPORT, el canterano tiene sobre la mesa una propuesta del Chelsea que dejaría 58 millones de euros en las arcas del Barça y su decisión puede marcar el desenlace del mercado del club, que afronta la situación con serenidad y con el convencimiento de que es Fermín quien tiene que pronunciarse primero.

El Chelsea subirá su apuesta

Y lo cierto es que la oferta 'blue' ha puesto al jugador en una encrucijada. Nadie puede dudar del amor del centrocampista por el Barça, que ha sido muy contundente en sus conversaciones privadas sus personas de máxima confianza: “Quiero quedarme”, les ha trasladado. Para él no ha cambiado nada respecto a su sueño de siempre, que no es otro que consolidarse como pieza clave del club de su vida. Ha peleado mucho para llegar a esta posición y siente que todavía tiene camino por recorrer en el primer equipo. Esa es su voluntad. Ahora bien, también es consciente de que la oferta del Chelsea no se puede despachar con un simple “no, gracias”. Sería, como mínimo, irresponsable no estudiarla.

Porque la oferta existe, es firme y los londinenses no tienen pensado echarse atrás. Los de Stamford Bridge tienen todo preparado, esperando únicamente el ‘sí’ definitivo del futbolista para dar el paso y enviarla de manera oficial a las oficinas del Camp Nou. Y mientras tanto, la dirección deportiva del Chelsea se ha movido con insistencia en el entorno más cercano de Fermín, trasladando un mensaje muy claro: están dispuestos a hacer todo lo posible para que vista de 'blue' en Londres. Mejorar las condiciones iniciales que ya se habían comentado con el futbolista no es un problema y, de hecho, el club londinense ha mostrado margen para dar un salto económico que el Barça, hoy por hoy, no puede ni quiere plantearse.

El Barça no forzará nada

El club azulgrana, por su parte, se mantiene en la misma línea desde el primer minuto. A Fermín le han dejado claro que nadie piensa cerrarle la puerta si decide marcharse. Eso sí, tampoco regalarán a un futbolista de tanto valor deportivo en una plantilla que no se puede permitir más bajas de calidad como la de Iñigo, que dolió y mucho a Flick. Si el Chelsea quiere llevarse a la perla de El Campillo, la propuesta deberá colmar las expectativas de la dirección deportiva liderada por Deco, que en ningún caso permitirá una salida por debajo del listón marcado.

Hansi Flick ya le ha hecho saber hasta la saciedad que es un jugador importante y que cuenta con él: "necesitamos jugadores de su calidad", dijo en su última intervención ante la prensa. Pero detrás del factor deportivo y sentimental de casa aparece la tentación económica de un Chelsea que le ofrece una ficha que multiplica por dos y más lo que percibe actualmente en el Barça, así como un rol protagonista inmediato con Enzo Maresca.

Pase lo que pase, la planificación deportiva del Barça no se alterará por Fermín. En caso de marcharse no se buscará relevo ya que el club entiende que cuenta con efectivos suficientes tanto en el primer equipo como en la cantera para cubrir su ausencia. Sería una baja de alto calibre por su calidad, pero en el centro del campo hay muchos jugadores a disposición de Flick. El capítulo de fichajes está cerrado y no llegaría un sustituto.