Todos quieren a Nico Williams

El fenómeno Nico Williams 'estalló' hace ya un par de semanas después de que el verano pasado también estuviera muy candente. El Barça intentó acometer el fichaje del extremo navarro, pero al no poder ofrecerle garantías de inscribirlo, todo acabó en agua de borrajas. El menor de los hermanos Williams decidió seguir en el Athletic, jugar la Europa League (con final en San Mamés) y no arriesgarse. Unos meses después, la situación es distinta.

El futbolista hace días que ya transmitió al Barça su decisión de, esta vez sí, aceptar el desafío. A partir de ahí, la situación es (o debería ser) sencilla. El Athletic no está dispuesto a negociar ni un céntimo de la cláusula y, como en el caso del Espanyol con Joan Garcia, deberá ser el futbolista quien la deposite a la Liga. Hasta ahí, el club barcelonista lo tiene listo y puede asumir el dispendio. Es un movimiento que el área deportiva ve necesario para dar el salto que necesita el equipo el próximo curso.

NICO MUEVE FICHA

Hay un factor que es indispensable para entender por qué esta vez sí Nico ha echado el resto para que se dé el movimiento para firmar por el Barça. Su 'feeling' con varios miembros del vestuario del equipo que dirige Flick es evidente, notorio y clave. No solo con Lamine Yamal, a quien le une una relación de amistad, sino también con otros internacionales como Fermín, Cubarsí, Dani Olmo, Balde, Casadó o Ferran. E incluso con otros con los que no comparte selección como Raphinha. Con el brasileño también ha dejado 'síntomas' de tener buen rollo.

Nico Williams se lamenta tras una ocasión fallada / EFE

Y, precisamente, el extremo de Porto Alegre es uno de los que se ha manifestado en favor del fichaje del pamplonés. Uno de los varios miembros del vestuario azulgrana que no ha dudado a la hora de pronunciarse acerca de una posible llegada de Nico.

Es un jugador de altísima calidad

“Cualquier jugador que venga a sumar al club es bienvenido. Creo que todo aquel que venga con la mentalidad de llegar, trabajar duro y esforzarse por el bien del equipo es muy bienvenido. Eso es lo más importante, tanto para mí como por los demás jugadores", dijo recientemente. Y siendo más concreto: “No es casualidad que esté siendo considerado para jugar con nosotros en el Barcelona y que juegue en la selección española absoluta. Es un jugador de altísima calidad. Tiene mucho nivel, muchísima calidad”.

SPORT

También Dani Olmo, coincidiendo con su campus, se pronunció sobre su compañero de selección (y, teóricamente, 'rival' por la posición). "Nico es otro ejemplo. Yo no sé nada. Vamos hablando durante las vacaciones. Nico es un jugador muy top, pero se tiene que respetar que no es jugador del Barça. En el Barça tienen que jugar los mejores. Nico es un gran jugador. Lo ha demostrado con su club y la selección el nivel que da. Ya sabemos cómo se adaptaría. A mí me gusta jugar con los mejores".

DUDAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN

No solo eso, sino que el egarense, en vistas a que Nico dude sobre el tema de la inscripción, lo intentó convencer explicando su experiencia: "Las dudas pueden existir por todo lo que pasó el año pasado. Yo tuve la máxima confianza en el club, no era un tema que me preocupase. Al final, son cosas que se solucionaron y pude jugar, que es lo importante".

Perform

Más jugadores que se han pronunciado. Ferran Torres: "No he hablado con él. Coincidimos en Ibiza, pero preferimos no hablar de eso. Todos los jugadores top quieren venir a los equipos grandes y el Barça es uno de ellos. No sé lo que pasará pero espero que sea para bien. En la selección ya hemos jugado juntos, me gustaría jugar con él y podríamos formar un buen trio si todo se da".