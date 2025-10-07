"No quiere exposición": así es el doctor que operó tres rodillas del Barça en 10 días

El 23 de septiembre realizó una artroscopia a Gavi. Sutura de menisco. Cuatro días despuñes, el 27, abrió la rodilla de Joan García para extirparle una parte del menisco interno. Y apenas unos días después realizó otra artroscopia a Òscar Gistau. Tres intervenciones de rodilla a futbolistas del Barça en menos de dos semanas de espacio de tiempo.

Joan Carles Monllau se ha convertido en un indispensable en el FC Barcelona. Sin trabajar directamente para el club ni formar parte de los servicios médicos, este experimentado traumatólogo especialista en artroscopias de menisco ha pasado a ser el 'guardián' de las carreras de los jóvenes talentos del club barcelonista que ven sus carreras en peligro por estas cada vez más recurrentes lesiones de rodilla.

TRAYECTORIA

El pedigrí del médico barcelonés es amplio. 37 años de experiencia a sus espaldas, ha sido jefe de la unidad de rodilla del Hospital del Mar (2004-09), jefe del departamento de Ortopedia del Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau (2009-14) y jefe de departamento de Ortopedia del Hospital Parc de Salut Mar (2015).

Alexia, tras ser operada con muletas / SPORT

Actualmente, Monllau es director del servicio de Cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Sant Pau, y Jefe de Unidad de Rodilla de ICATME en el Intituto Universitaro Dexeus. Pero más allá del indudable currículum de Monllau, que ha operado a innumerables deportistas de élite a lo largo de su dilatada carrera, nos queremos centrar en su perfil. ¿En qué manos están las rodillas de los talentos del Barça?

ALEJADO DE LOS FOCOS

Varias fuentes consultadas por este diario coinciden en afirmar que si por algo destaca Joan Carles es por la discreción. Detesta la exposición mediática y nunca ha querido usar su conexión con grandes personalidades del deporte para sacar beneficio a nivel de imagen ni lucrarse de ello.

Solo tenemos que echar un vistazo al listado de futoblistas que han pasado por sus manos más allá de los mencionados Gavi, Joan Garcia o Gistau. Ter Stegen, Bernal, Raphinha, Alexia Putellas, Garbiñe Mugurza, el jugador de pádel Fernando Belasteguín o en su momento Bojan Krkic. Entre muchos otros.

Marc Bernal, tras ser operado por Monllau en Dexeus / Instagram

En múltiples ocasiones se le ha propuesto/pedido hacer una comparecencia ante los medios para explicar las intervenciones y ante el enorme interés mediático que han suscitado las operaciones en sus pacientes pero siempre lo ha rehusado.

Monllau, además de competente, es un médico extremadamente cuidadoso y que está encima de sus pacientes en el postoperatorio. Recomienda fisios para la recuperación (sin insistir, solo como opción al tener garantías 100% de que serán solventes) y quiere hacer seguimiento exhaustivo de cómo va evolucionando la rodilla. "Está muy encima, insiste en hacer muchas visitas para tener un control preciso", nos dicen.

En general, pocos o ningún caso de recaída ha habido tras sus intervenciones de menisco/cruzados. Partiendo de que en el caso de Gavi no se trata de una recaída como tal. Ha pasado casi un año desde que volvió y se le ha tenido que suturizar el menisco.

MUY ATENTO E 'INTENSO' TRAS LA OPERACIÓN

En definitiva, destacan de él que es dedicado, atento, no mira la hora durante sus visitas. Y, como decimos, humilde y cero amante de la exposición mediática. En todos estos casos que comentábamos recientes de Bernal o Gavi ha querido estar muy encima de la evolución de la rodilla. Ser parte importante del proceso postoperatorio.

Imagen del Doctor Joan Carles Monllau / Google

Miembro del European Meniscus Transplantation Group (EMTG) y de la International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS), Monllau tiene un gran reconocimiento internacional. Y el Barça confía, por ahora, ciegamente en su mano en quirófano.

No solo el Barça, puesto que en su momento Bojan Krkic, que jugaba en el Stoke City, lo eligió a él para intervenirle de cruzados en 2015 en la Dexeus. Por cierto, volvió el de Linyola en un tiempo récord a jugar (unos cinco meses y medio).

CRUZADOS

En una de sus pocas apariciones en medios, Monllau hizo la siguiente reflexión sobre los cruzados: "Es estadístico que un jugador pueda romperse el mismo ligamento cruzado. Hay un tres por ciento de posibilidades de recaer de la misma lesión y un siete por ciento en la otra extremidad".