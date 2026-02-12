¿Quién marcará el gol 100 del Barça?

La temporada pasada, el gol 100 del Barça lo marcó Robert Lewandowski el 26 de enero de 2025 en la goleada 6-1 al Valencia. Fue en el partido número 32 con Hansi Flick. Esta campaña, esta cifra redonda se está haciendo esperar algo más, ya estamos en febrero y el cuadro azulgrana ha disputado 36 encuentros. Pero está al caer. Lo más normal es que sea ya este jueves en el trepidante encuentro de semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Solo en el KO europeo en Stamford Bridge contra el Chelsea, los de Flick se han quedado sin marcar esta campaña. La gran pregunta es: ¿quién marcará el gol cien?

FC Barcelona - RCD Mallorca | El gol de Lamine Yamal / LALIGA

Y es que el gol está muy repartido en el conjunto azulgrana y son muchos los candidatos. Quien tiene más números sería Lamine Yamal, a tenor de que enlaza cinco partidos consecutivos marcando. O también podría ser Ferran Torres. No obstante, el valenciano es el máximo goleador esta temporada del Barça con 16 dianas y tras descansar de inicio en los últimos dos encuentros, apunta a titular en la ida de la semifinal copera.

En contraposición al Real Madrid

Hasta 14 futbolistas distintos han marcado al menos un gol esta temporada con el FC Barcelona, y de ellos, 6 han sobrepasado la barrera de los 10 tantos: son Ferran Torres (16), Lamine Yamal (15), Lewandowski y Raphinha (13), y Fermín López y Rashford (10). Por poner un ejemplo, en el Real Madrid solo un futbolista supera esta cifra. Kylian Mbappé monopoliza el gol blanco con 38 dianas.

Así se reparten los 99 goles del FC Barcelona esta temporada / Marc Creus

El Barça necesitará marcar el gol 100 (y alguno más, si es posible) para encarrilar en el Metropolitano el pase a la gran final del torneo del KO. Los 99 goles actuales del conjunto de Hansi Flick se reparten de esta manera por competición: 63 en LaLiga, 22 en la Champions League, 6 en la Copa del Rey y 8 en la Supercopa de España.

Goles redondos

El primer gol de la temporada 2025/2026 llevó la firma de Raphinha en Son Moix para iniciar el camino de la primera goleada: 0-3 al Mallorca. El brasileño también marcó en otra cifra redonda, la del tanto número 75 y fue en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Entre medio, Marcus Rashford fue el autor de la diana 25 (el del honor en la goleada encajada en el Sánchez Pizjuán) y Dani Olmo, el que hizo 50 esta temporada, en el Spotify Camp Nou contra el Deportivo Alavés.

Seis de estos 99 goles han llegado desde el punto de penalti y una circunstancia curiosa es que se lo han repartido por igual 3 jugadores con 2 goles cada uno: Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.