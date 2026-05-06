¿Quién hará de Lamine Yamal en el clásico? Pros y contras de las tres opciones que baraja Hansi Flick

El clásico de los clásicos ya calienta motores. Los futbolistas del FC Barcelona regresan este miércoles a los entrenamientos para preparar el partido más importante y decisivo de la temporada, el que dará el título a los azulgranas si ganan o empatan al Real Madrid, con el 'morbo' añadido de conseguirlo ante el máximo rival. Un partido que nadie quiere perderse y en el que no hay nada que reservar por parte del entrenador. Hansi Flick tendrá que darle vueltas a la cabeza al once titular y seguramente, la posición más 'reñida' está en el extremo diestro. Cubrir el 'vacío' que ha dejado Lamine Yamal tras lesionarse es imposible, pero en el extremo diestro cuenta con hasta tres opciones, cada una, por diversos motivos, con sus pros y sus contras.

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Roony Bardghji, Marcus Rashford y Raphinha son los tres candidatos. En la terna no entra un Ferran Torres que aunque en Valencia jugó mucho por la derecha, Hansi Flick solo lo contempla de '9' o por la banda izquierda.

Bardghji y el estigma de Pamplona

La decisión natural en cuanto a posición y por la que se ha decantado Flick en los dos partidos posteriores a la lesión de Lamine (Getafe y Osasuna) es ubicar a Roony Bardghji y explotar su dribling, velocidad y atrevimiento. Características que no exhibió el sueco en El Sadar, en un partido en el que se mostró impreciso e incluso cohibido. En Getafe también tuvo dificultades para desbordar y estos dos precedentes podrían jugar en su contra a la hora de decantarse el técnico alemán.

Roony Bardghji no tuvo su mejor noche ante Osasuna / Dani Barbeito

A su favor está el hecho de que el Barça puede hacer mucho daño por esa banda tras la lesión de Mendy, la situación de ostracismo de Carreras y la presencia en el lateral izquierdo de un Fran García que puede verse superado. Si Flick necesita romper continuamente la banda, Roony sería seguramente el futbolista ideal. Pero eso sí, debe soltarse y mejorar las prestaciones de los últimos partidos.

La asistencia que 'resucita' a Rashford

Por calidad futbolística no debería haber discusión. La clase de Marcus Rashford está por encima de las otras opciones, pero su irregularidad es un lastre. También que apenas se prodiga por la banda derecha. Solo lo ha ubicado Flick en 4 ocasiones de los 46 partidos disputados como azulgrana. Pero en las dos últimas, con un resultado más que satisfactorio. Gol en Getafe y asistencia de lujo en Pamplona.

Gavi celebra con Marcus Rashford en El Sadar / Instagram

La asistencia que le dio a Robert Lewandowski, la pausa que le puso, cómo consiguió parar el tiempo donde otros no saben qué hacer le puede dar el pasaporte a una titularidad que no disfruta el inglés desde principios del pasado mes de abril. En su contra, que se le pueda etiquetar solo como revulsivo o que Hansi Flick considere que necesitará mucho trabajo y ayudas en el lateral derecho para frenar a Vinicius Junior, el futbolista ahora mismo más en forma y determinante de los blancos.

Getafe CF - FC Barcelona I El gol de Marcus Rashford / LALIGA

Raphinha va contra el reloj

Si es por lucha y sacrificio, nadie como Raphinha. El brasileño garantiza capacidad de presión desde la primera línea y de dejárselo todo en el campo. Su ubicación natural está en la izquierda, pero cuando Lamine Yamal se perdió algunos partidos en el inicio de la temporada por las molestias de la pubalgia, Flick se decantó en la mayoría de ocasiones por el brasileño (y entonces, Rashford ocupó la banda por donde mejor rinde).

Raphinha, genio y figura en El Sadar / Dani Barbeito

El problema, tanto en un extremo como el otro, es que el de Porto Alegre llega muy justo tras su lesión. Viajó a Pamplona con el alta médica, pero no tuvo ningún minuto. Si jugara el clásico, seguramente sería arrancando desde el banquillo. Difícil que sea como titular. Pero Flick confía muchísimo en Raphinha y no hay que descartar nada.