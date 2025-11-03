"Queremos ser el Barça de África y ganar la Champions"

Tomas Faria es el presidente del Petro Luanda, el club más importante de Angola que entrena el ex técnico de La Masia Franc Artiga. El conjunto angoleño aplica la metodología del Barça y sueña con ganar su primera Champions africana. Artiga ha logrado clasificar a este club para la fase de grupos tras eliminar al Cercle de Joachim de las Islas Mauricio y al conjunto marfileño Stade de Abidjan. En estas dos eliminatorias el Petro Luanda marcó diez goles y no encajó ningún tanto. Tomas Faria atiende a SPORT con ganas de explicar las similitudes entre la entidad que preside y el Barça.

Pregunta: ¿Qué tiene de especial el Petro Luanda?

Respuesta: "Nuestro club es muy especial ya que contamos con más de diez modalidades deportivas diferentes. En fútbol es el club más potente del país con más títulos nacionales. Sumamos seis participaciones consecutivas en la Champions de África y hemos llegado a ser semifinalistas de esta competición. Actualmente estamos entre los 20 mejores clubes de nuestro continente. A nivel de club destacamos por ser una entidad muy seria y responsable que nos alejamos de cualquier corrupción y logramos pagar siempre a nuestros empleados y deportistas. Gozamos de una entidad sin deudas y con una gestión muy seria".

Los jugadores del Petro Luanda quieren conquistar la Champions / Petro Luanda

P: ¿Qué incidencia tiene en el club Albert Puig?

R: "Un vicepresidente del club me recomendó hace años el libro de Ferran Soriano 'La pelota no entra por azar'. Pude reunirme con Ferran Soriano en el restaurante Botafumeiro de Barcelona y me recomendó una empresa de consultoría en la que colaboraba Albert Puig. Desde hace diez años colabora con nosotros. Hemos aprendido de él que es fundamental mantener una idea de juego clara y determinada. Hasta entonces contratábamos entrenadores que nos aportaban su metodología pero luego lo hicimos al revés. Lo que buscamos son entrenadores que se adapten y crean en nuestra idea. Esta metodología única la hemos instalado en todas las categorías del club. Y no se trata de un sistema táctico concreto ya que el sistema puede variar pero la idea se mantiene. "

Antes contratábamos entrenadores que nos aportaban su metodología hasta que adoptamos un modelo de juego y ahora buscamos técnicos que crean en él Tomas Faria — Presidente Petro Luanda

P:¿Como se implementa esta idea de juego?

R: "Albert Puig nos ha asesorado para mejorar la captación de jugadores. Estos futbolistas los escogemos en función de nuestro estilo de juego. Lo que también hemos aprendido de Albert es exigirnos ser los mejores. Antes nos conformábamos con lo que teníamos y ahora tenemos la cultura de ser los mejores. Anteriormente teníamos muchas deficiencias como club y ahora trabajamos duro para ofrecer a nuestros deportistas las mejores condiciones. En la formación eramos el tercer mejor club del país y ahora nos miramos en el Barça y podemos decir que somos los mejores de Angola. "

Artiga está causando sensación en Angola / Instagram

P:¿Queréis ser el Barça de África?

R: "Claro. Me encantaría. Ya somos los mejores formando jugadores en Angola y de los mejores de toda África. Y ahora mismo estamos decimoséptimos en el ránking de mejor clubes africanos y hace diez años no estábamos ni entre los treinta primeros. Hemos conseguido formar nuestros propios jugadores como hace el Barça y así los que fichamos de fuera se integran mucho mejor. "

P: ¿Se fijan mucho en el Barça?

R: "El Barça es un gran referente y es lo que nos gustaría ser. El Barça realiza un juego muy bueno y en nuestro país es muy seguido. En Angola se siguen más los partidos del Barça que de la propia liga angoleña. Los partidos de los tres equipos grandes de Portugal y la Premier League también son muy seguidos en este país. "

El Barça es nuestra referencia y sería un sueño para nosotros poder jugar contra ellos algún partido aunque sea amistoso Tomas daria — Presidente Petro Luanda

P: ¿Ficharon a Franc Artiga por su pasado en el Barça?

R: "El fichaje de Artiga es una consecuencia de lo que nos aporta Albert Puig con su asesoramiento. Artiga es una garantía para aplicar la idea de juego que nos gusta. Él no solo trabaja con el primer equipo sino que también está en el día a día con los entrenadores de la cantera. Nuestra idea de juego la está implementando de maravilla. Albert Puig no está en nuestro día a día mientras que Franc sí y él es una referencia. Nuestros jugadores saben que ha entrenado a futbolistas como Balde, Gavi, Fermín o Ansu y esto les motiva mucho. "

Tomas Faria es el presidente del mejor club de Angola / Petro Luanda

P: Artiga ha comentado que está muy sorprendido con la solidez y seriedad del Petros Luanda

R: "Nosotros somos conscientes de que Angola es un país pobre pero en el Petro Luanda estamos trabajando duro para crear las mejores condiciones laborales para los futbolistas. Nuestras instalaciones son mejores que las de muchos clubs de la primera división de Portugal. Nosotros estamos orgullosos de que nuestro club está libre de corrupción y de que no tenemos deudas. En nuestro club todo el mundo cobra al día y sin problema alguno.

P:¿Es posible soñar con la Champions africana?

R:"Creo sinceramente que lo podemos lograr a corto plazo. Tenemos nivel para superar la fase inicial y en las eliminatorias todo es posible. En dos partidos a ida y vuelta no cuenta la regularidad sino que lo que valen son los pequeños detalles. En estas eliminatorias decisivas no hay grandes diferencias. Considero que hay cuatro o cinco equipos con más potencial que nosotros pero en una eliminatoria los podemos eliminar. Franc Artiga está convencido de que podemos ganar la Champions.

Franc Artiga y su familia se han adaptado bien a la vida en Angola / Instagram

P: ¿Firmaría ganar la Champions sin jugar bien?

R: "Nosotros pensamos que a través de nuestra idea de juego es más fácil ganar. Y nosotros no queremos ganar un día por azar. queremos ganar de manera regular y el camino que más nos acerca a ello es contar con una idea de juego clara que aplicamos sin dudas y con la máxima convicción. Nuestra afición era en su momento reacio a esto pero ya empieza a estar convencida de esta vía que hemos escogido"

No firmamos ganar como sea. Queremos ganar con regularidad y entendemos que el camino más cercano para lograrlo es con un estilo de juego propio Tomas Faria — Presidente Petro Luanda

P: ¿Se imagina que el Barça gana la Champions en Europa y el Petro Luanda en África?

R: "Este sería nuestro sueño. Nosotros queremos ser como el Barça y por eso desde que nos asesora Albert Puig queremos jugar con el estilo típico del FC Barcelona. Sería increíble que ambos ganáramos la Champions y nos viéramos las caras en el mundial de Clubes. De hecho estamos intentando a ver si es posible organizar algún amistoso con el Barça. Es nuestro equipo referencia y sería un sueño jugar contra ellos. Recientemente jugamos contra el Porto y ahora sería genial vernos las caras contra el Barça. Estamos planificando ir a Tarragona y poder organizar un partido Barça-Petro Luanda sería espectacular.

P:¿Tiene impacto el 'boom' Lamine en su país?

R:"El hecho de que Lamine tenga raíces africanas es un valor añadido. Aquí se apoya mucho a los jugadores que están en Europa y tienen un orígen africano. Nos los sentimos muy nuestros. Y al margen de eso hay que decir que Lamine es un auténtico fuera de serie, uno de los mejores jugadores del mundo."