Queja formal del Barça a la Federación Española por los arbitrajes

El FC Barcelona ha hecho llegar este sábado una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su presidente, al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica, en la que el club azulgrana expresa su profunda preocupación por la reiteración de actuaciones arbitrales que considera perjudiciales y carentes de un criterio homogéneo.

En el documento, el Barça expone varios puntos fundamentales. El primero, la falta de coherencia en el criterio disciplinario. El club denuncia "la existencia de decisiones dispares ante acciones de naturaleza idéntica, especialmente en lo que respecta a sanciones disciplinarias". Según el Barça, esta disparidad genera una sensación de doble rasero incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición.

El club azulgrana también pide explicaciones por lo que considera criterios contradictorios en acciones de mano. "El club pone de manifiesto la incoherencia en la interpretación de manos dentro del área, incluso en partidos arbitrados por los mismos colegiados. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad y falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento", dice la carta de protesta.

En el tercer punto, el Barça se queja de acumulación de errores relevantes en su contra. "Más allá de casos puntuales, el FC Barcelona señala la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de ellos determinantes y en perjuicio del club. Esta acumulación afecta directamente a la integridad de la competición y genera una creciente desconfianza", señala.

También es contundente la misiva en lo que se refiere al VAR. Tiene dudas el club azulgrana sobre la aplicación y transparencia del VAR. "El club expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología, especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. También se denuncia la falta de transparencia en la gestión y publicación de los audios del VAR".

Por último, el Barça cuestiona los criterios en las revisiones al monitor. "El FC Barcelona cuestiona la ausencia de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas en el monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones", transmite el club catalán.

El Barça, según el comunicado oficial, quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una revisión urgente de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar la uniformidad en las decisiones arbitrales, la igualdad de trato entre clube y la credibilidad y el prestigio de las competiciones

El FC Barcelona también solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR, con independencia de que haya revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral.

Finalmente, el club propone la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema.

El FC Barcelona reacciona de esta manera tras el partido de Copa del Metropolitano. Los de Hansi Flick todavía no entienden los motivos que llevaron a Martínez Munuera a anular el gol de Pau Cubarsí a instancias de González Fuertes, árbitro de VAR. También tuvieron la sensación en el Barça que fueron perjudicados en Anoeta ante la Real Sociedad tras un tanto anulado a Lamine Yamal.

Rafa Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona, ya anunció el viernes que realizaría una queja formal. Deco, director deportivo del club azulgrana, explicó esta semana en una entrevista con SPORT que no entendía los criterios del VAR.