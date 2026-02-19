¿Cómo quedan las nuevas cláusulas de las perlas de La Masia?

La 'nueva era' en La Masia arrancó, como informamos en SPORT, después de la fuga de Marc Guiu. Una vez el delantero de Sant Celoni informó al Barça de que el Chelsea iba a depositar su cláusula de seis millones de euros, el club azulgrana puso en marcha un nuevo sistema de renovaciones para todos los futbolistas que iban pasando por oficinas a prolongar su contrato para la etapa juvenil. Hablamos de nacidos en 2008 que no hubieran estampado su firma antes de la marcha de Guiu (por ejemplo, Dro renovó antes y su cláusula seguía siendo de seis millones de euros, de ahí que el PSG pudiera llevárselo a 'precio de saldo').

El centrocampista gallego anunció un viernes a Flick y al vestuario que iba a dejar la entidad y que el PSG sería su destino. Pactó con el club parisino su aterrizaje precisamente porque la cláusula era asequible. Deco, una vez se produjo este movimiento, pactó con la entidad gala una pequeña compensación y finalmente se dejó el precio de salida en algo más de ocho 'kilos'. Con cinco partidos en el primer equipo del Barça a sus espaldas, el jugador con raíces filipinas decidió cambiar de aires pese a la confianza que depositó Flick en él.

CONVOCATORIA CON YOUTH LEAGUE

Una muesca más para dar sentido a esta nueva política que ha implantado el Barça y que explicamos en el tema de apertura del Diario SPORT este jueves. Una fórmula que va haciendo aumentar la cláusula de salida a medida que se van logrando hitos. Por ejemplo, debutar en Youth League. Pasa de los seis millones de base a los ocho. En este saco podemos poner ahora mismo a un buen número de juveniles del Barça que ya han ido convocados por lo menos una vez para la competición continental (de la que el cuadro de Pol Planas quedó eliminado recientemente, por cierto).

Baba Kourouma, Orian Goren o Ebrima Tunkara (acaba de hacer los 16 y ha firmado su nuevo contrato para la etapa juvenil, que inicia el próximo curso). Son algunos de los ejemplos de futbolistas de 2009 y 2010 que ya han debutado en Youth League y cuya cláusula ascendería de seis a ocho millones. Y aún con seis 'kilos' pero también bajo estas nuevas condiciones estarían Iu Martínez, Byron Mendoza, Michal Zuk, Xavi Miràngels, Jordi Pesquer, Sergi Mayans o Joan Inglés. Cuando se estrenen en Youth League su cláusula subirá también automáticamente.

Baba Kourouma es un central zurdo muy técnico / Dani Barbeito

Hay otro pack de 2008 que ya han ido convocados por lo menos una vez con el Barça Atlètic y cuya cláusula también subriría, en este caso a 10 'kilos'. En este saco hay diversidad, puesto que, como Dro, algunos firmaron la renovación antes de lo de Guiu y se acogieron a las condiciones anteriores (seis millones fijos) y otros ya estamparon su firma con estos nuevos asteriscos y, al haber ido ya convocados con el filial azulgrana, la cláusula se eleva a unos 10 millones.

Blindaje para el futuro

Y 2008 que ya están inscritos como jugadores del Barça Atlètic, una premisa que hace la cláusula ascienda por encima de los 15 'kilos'. Casos de Toni y Guille Fernández, blindados como apuestas de club. Volviendo a Dro, al haber jugado cinco partidos con el primer equipo del Barça si hubiera firmado con estas condiciones el Barça lo hubiera tenido blindado. Hubiera estado en 25 'kilos' y casi con toda seguridad el PSG no hubiera ejecutado esa cláusula, más prohibitiva. Y aún va subiendo más cuanto más participen con primer equipo.