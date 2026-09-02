Así quedan los dorsales del Barça para la temporada 26/27

El cierre del mercado de fichajes no solo ha definido la plantilla del Barça para la temporada 2026-27. También ha dejado completamente perfilada la nueva numeración del primer equipo, con varios cambios importantes respecto al curso pasado. Las salidas de Ter Stegen, Araujo, Ferran Torres, Lewandowski, Rashford y Casadó, unidas a la llegada de los nuevos fichajes, han provocado un auténtico baile de dorsales.

De los jugadores que ya estaban en plantilla la temporada pasada, Joan Garcia pasa del '13' al '1', Fermín del '16' al '7' y Szczesny del '25' al '13'. Por su parte, los canteranos Brian Fariñas y Xavi Espart lucirán por primera vez dorsal de primer equipo con el el '4' y el '12' respectivamente.

Brian Fariñas lucirá un dorsal emblemático / FCB

Los nuevos fichajes estrenan números

La llegada de los refuerzos también tiene un reflejo directo en la numeración. Gabriel Jesus hereda el '9' que dejó libre Robert Lewandowski, uno de los dorsales con mayor peso del equipo después de cuatro temporadas asociado al delantero polaco. Karim Adeyemi, por su parte, se queda con el '14' que dejó libre Marcus Rashford. El alemán no podrá utilizar el '27', su dorsal preferido, al estar reservado para jugadores con ficha del filial, por lo que finalmente se hace con uno de los números que habían quedado libres.

Rodri sí podrá llevar su dorsal '16' que le dejó Fermín, mientras que Anthony Gordon será el nuevo '17', cogiendo el dorsal de Casadó. En la portería, Dominik Livakovic hereda el '25' de Szczesny. El guardameta croata utilizará uno de los dorsales que había quedado disponible tras el cambio del polaco al '13'. Por último, Cancelo repite con el dorsal '2' que ya llevó en su cesión en el Barça en la segunda parte de la temporada pasada.

Adeyemi y Gordon posan junto al Trofeo Joan Gamper / FC BARCELONA

El caso especial de Roony y los dorsales del filial

La gran particularidad de la nueva numeración está en el '19' de Roony Bardghji. El sueco mantiene el número que estrenó durante la temporada pasada, cuando pasó del '28' al '19', pero actualmente no dispone de dorsal oficial del primer equipo después de que el Barça le haya retirado la ficha por su lesión de larga duración, siendo el único dorsal que ha quedado vacante.

Por debajo del primer equipo también quedan varios futbolistas que han participado en la dinámica de Hansi Flick durante el inicio de temporada pero que mantienen ficha del filial y, por tanto, dorsales superiores al 25. Es el caso de Jesse Bisiwu, con el '27'; Hamza Abdelkarim, con el '29'; Eder Aller, con el '31'; y Jordi Pesquer, con el '33'.