Así quedan los dorsales del Barça: pendientes de Bardghji

Una vez cerrado el mercado de fichajes ya se conocen todos los integrantes definitivos de la plantilla del primer equipo blaugrana. Marc Bernal fue el último jugador en conocer su dorsal (22) ya que hasta el último día no pudo ser inscrito como integrante a todos los efectos del grupo de futbolistas profesionales que dirige Hansi Flick.

Eric, con Joan Garcia / CATI CLADERA

Marcus Rashford (14) y Joan Garcia (13) son los dos fichajes que estrenan dorsal mientras que Gerard Martín ha pasado de tener ficha de Barça Atlètic (dorsal 35) a quedarse en propiedad el número 18.

Estos son los dorsales del Barça a la espera de que Bardghji pueda inscribirse con el primer equipo / Sport

Pau Cubarsí ha pasado de lucir el '2' ha tener en su espalda el '5' de su ídolo Carles Puyol. Aunque se especuló con que Ter Stegen podría perder su dorsal, el capitán sigue siendo el '1' del Barça.

Rashford disfruta en el Barça / FCB

El gran cambio de dorsales es el que ha protagonizado Lamine yamal heredando un número tan emblemático como el 10. el de Rocafonda ha pasado de llevar el 19 a asumir el número que el curso pasado correspondía a Ansu.

La gran evolución del genio de La Masia ha limitado los temores a que este dorsal pueda suponer un exceso de responsabilidad para un chico de 18 años.

Lamine celebra Ferran y sus compeñeros el gol de la victoria ante el Levante / Dani BARBEITO / Sport

Del 1 al 25 solo puede producirse una novedad y sería la inclusión de Roony Bardghi que en la pretemporada ha jugado con el dorsal 19.

Si se acaba de solventar su inscripción como jugador del primer equipo todo apunta a que lucirá este número aunque de manera provisional tiene asignada ficha de filial y su dorsal en estes momentos es el 28.

Bardghji celebra su gol con Marc Casadó / Valentí Enrich

Con ficha de filial están esta temporada cinco futbolistas que se mantienen en dinámica de primer equipo.

El portero Diego Kochen lucirá el número 31. El norteamericano seguirá entrenado con los de Flick y la logística semanal determinará si puede compaginar su rol de tercer portero con el de guardameta titular del Barça Atlètic.

Jofre Torrents (26) es el único futbolista con ficha de Barça Atlètic que ha tendo minutos en este inicio de temporada mientras que los prometedores Dro (27), Toni (29) y Guille (31) también compaginarán el 'B' con el primer equipo.

Jofre posa con su camiseta del debut en La Masia / FCB

A la espera de que Bardghji pueda quedarse con el '19' este dorsal, el '12' y el número 2 son los que quedan libres.

Es poco habitual que quede libre un dorsal del uno al once pero en este caso nadie ha cogido el número que lucía la temporada pasada Pau Cubarsí.