Así quedan los dorsales del Barça para el estreno en LaLiga

Aunque no serán los definitivos porque el mercado sigue abierto y hasta el 1 de septiembre el club todavía puede inscribir, el Barça ya tiene definidos los números que lucirán sus jugadores esta noche en Son Moix ante el Mallorca en el debut oficial en LaLiga.

Las primera novedades llegan en la portería. Tras confirmarse su inscripción en LaLiga en sustitución del lesionado Marc-André Ter Stegen y su presencia en la lista de convocados ante el conjunto balear, una de las grandes atracciones era ver qué dorsal luciría Joan Garcia en su estreno oficial con el Barça.

El de Sallent, durante la pretemporada, ha lucido en los cuatro partidos disputados el '1' del alemán, aunque finalmente iniciará su andadura como culé luciendo el '13', mientras que Iñaki Peña, cuya situación es temporal hasta que el club pueda inscribir a Szczesny (que se espera que siga con el '25' una vez inscrito), tendrá por pocos días el honor de llevar el número de Ter Stegen.

En la defensa, Pau Cubarsí estrenará oficialmente el ‘5’ que dejó libre Iñigo Martínez tras su marcha al Al Nassr. El central de Estanyol, capitán en potencia y líder natural de la zaga, recoge así un dorsal con un linaje imponente con nombre como los de Carles Puyol y Sergio Busquets.

Ambos jugadores, criados en La Masia y que marcaron época como líderes de los mejores Barça de la historia en el Camp Nou, servirán de referencia al joven central. Cubarsí ya lució el ‘5’ en el Gamper ante el Como, pero hoy será su primera vez en un partido oficial de Liga.

Dorsales oficiales del Barça en LaLiga Iñaki Peña Libre Balde Araujo Cubarsí Gavi Ferran Pedri Lewandowski Lamine Yamal Raphinha Libre Joan Garcia Rashford Christensen Fermín Casadó Libre Libre Olmo De Jong Libre Kounde Eric Garcia Libre Jofre Torrents Dro Libre Toni Guille Kochen

Más allá de Joan Garcia y en clave fichajes, se confirma que Marcus Rashford debutará en LaLiga con el ‘14’ a la espalda, el dorsal que inmortalizó Johan Cruyff y que en la era moderna han llevado jugadores como Thierry Henry o Javier Mascherano. En Inglaterra se especuló con que el delantero inglés podría recuperar el ‘19’ que vistió en sus inicios en el Manchester United, pero el propio jugador decidió apostar ya desde la pretemporada por el ‘14’, un número con peso histórico en el Barça y con una carga simbólica que le motiva especialmente.

El movimiento más mediático llegó con Lamine Yamal heredando el mítico dorsal ‘10’, el más icónico en la historia del club y que han defendido leyendas como Maradona, Romario, Ronaldinho o Messi. La marcha de Ansu Fati abrió la puerta y el de Rocafonda no dudó: será el ‘10’ del Barça 2025/26. El impacto fue inmediato. Las camisetas con su nuevo número se han convertido en uno de los artículos más demandados del verano, símbolo de un relevo generacional que ya está en marcha. Hoy, Son Moix vivirá su estreno oficial.

Finalmente, los dorsales '2', '12', '18', '19', '22' y '25' son los únicos que han quedado libres, aunque pronto cuatro de ellos tendrán dueño oficial cuando el club pueda solucionar las inscripciones de Szczesny, Gerard Martín, Marc Bernal y Bardghji.