Así queda la plantilla del FC Barcelona para la temporada 2026-2027

El FC Barcelona, tras cerrarse el mercado de fichajes de verano, ha logrado completar una plantilla con alternativas en prácticamente todas las posiciones, aunque con algún desequilibrio que no debería provocar problemas importantes. La llegada de Rodri y Gabriel Jesus modifica especialmente el centro del campo y la delantera, mientras que la defensa queda como la línea con menos efectivos específicos, aunque también con una gran dosis de polivalencia, una virtud presente en la gran mayoría de jugadores. En total, Hansi Flick contará con 24 futbolistas.

Portería (1 Joan Garcia · 13 Szczesny · 25 Livakovic)

Joan Garcia parte como titular indiscutible bajo palos, con Szczesny y Livakovic como alternativas. Es una posición bien cubierta por número y experiencia, con tres porteros capaces de asumir minutos durante una temporada larga, aunque es evidente que el número uno no admite discusión alguna.

Defensa (2 Cancelo · 3 Balde · 5 Cubarsí · 12 Espart · 15 Christensen · 18 G. Martín · 23 Koundé · 24 Eric Garcia)

La defensa es, seguramente, la línea que presenta más dudas, no tanto por número de efectivos, ocho en total, sino por la ausencia de un central zurdo que, finalmente, no ha acabado llegando. Se trata de un pequeño contratiempo ante el que Flick, de todas formas, tendrá soluciones si llega el momento. Y es que Eric Garcia, Koundé, Gerard, Cancelo y Xavi Espart pueden jugar en diferentes posiciones. Cubarsí, por supuesto, es indiscutible como también lo es Èric Garcia y, hasta la fecha, lo está siendo Espart. Las rotaciones serán necesarias.

Espart brilló ante el Elche / FCB

Y es que la principal característica de esta línea es precisamente la capacidad de algunos jugadores para cambiar de posición. Koundé y Cancelo permiten solucionar situaciones en el lateral derecho, mientras que Eric García también puede actuar por delante de la defensa. El punto más delicado está, como decíamos, en el centro, donde no solo Cubarsí y Gerard Martín deben exhibir solvencia. Balde, que no entra en los planes del técnico, deberá trabajar mucho para revertir su situación.

Centrocampistas (6 Gavi · 8 Pedri · 7 Fermín López · 20 Dani Olmo · 16 Rodri · 22 Marc Bernal · 21 Frenkie de Jong · 4 · Brian Fariñas)

El centro del campo es una de las zonas más completas de la plantilla. Pedri es, con permiso de Rodri, el líder absoluto de la medular. Se lo ha ganado, aunque tiene socios indiscutibles como Fermín López y Dani Olmo. Mientras De Jong sigue recuperándose de su lesión, Bernal gana peso y permite vivir sin sobresaltos a la espera de que el Balón de Oro del Mundial imponga su jerarquía.

Habrá que ver si al lado del canterano, sumando minutos al mismo tiempo. Gavi espera dejar atrás sus problemas físicos para seguir siendo importante. La gran novedad, por supuesto, es Rodri, referencia absoluta en el pivote por su experiencia y lectura del juego. Es una línea con muchas posibilidades y todas de un nivel extraordinario, con capacidad para mandar, controlar e imponerse a cualquier rival. Brian Fariñas, del filial, también tendrá ficha del primer equipo y llevará el dorsal que tenía Roony.

Delantera (9 Gabriel Jesus · 10 Lamine · 11 Raphinha · 14 Adeyemi · 17 Gordon · 19. Roony · 27 Bisiwu)

La delantera es una línea que también ofrece muchas alternativas, aunque con un asterisco. Lamine Yamal y Raphinha siguen siendo las principales referencias, ambos indiscutibles en el once de Flick. Mientras, Adeyemi y Gordon son dos futbolistas por los que Deco ha apostado de forma decidida. Roony, lesionado, y Bisiwu, que aparece entre los jugadores del primer equipo en la web oficial del club, pero aún no tiene los papeles en regla, son casos pendientes de definir al cien por cien. En el caso del sueco, de hecho, estaba en la rampa de salida antes de la grave lesión.

Gabriel Jesus, posando con la camiseta del FC Barcelona / GORKA URRESOLA

La incorporación de Gabriel Jesus, que lucirá el dorsal 9, introduce un delantero con capacidad para actuar como referencia ofensiva. No es, sin embargo, un '9' de perfil clásico: su movilidad le permite caer a los costados, asociarse y participar en la presión. Y ahí aparece el principal desequilibrio del ataque: hay una enorme cantidad de alternativas para jugar como extremo o partiendo desde fuera, pero Gabriel Jesus es el único delantero centro específico de la plantilla. Raphinha, eso sí, está ejerciendo en punta con brillantez, mientras que Fermín y Dani Olmo también ofrecen alternativas.

En conjunto, el Barça queda con tres porteros, ocho defensas, ocho centrocampistas y siete delanteros. Una plantilla especialmente poblada en las posiciones ofensivas y con mucha variedad en el centro del campo, pero que tendrá que apoyarse en la polivalencia de Koundé, Cancelo, Eric García o incluso algunos centrocampistas para compensar cualquier problema en defensa.