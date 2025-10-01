YOUTH LEAGUE
Así queda la clasificación de la Youth League tras la segunda jornada
Repasamos cómo queda la tabla de la máxima competición europea sub-19 tras la disputa de la segunda jornada
La UEFA Youth League 2025/26 ya ha arrancado con los equipos sub-19 de Europa peleando por el título que la temporada pasada conquistó el FC Barcelona, campeón tras derrotar al Trabzonspor en la final y firmar así la tercera corona de su historia en la competición.
El conjunto blaugrana, que se ha convertido en el gran referente del torneo, defiende trono en una edición que vuelve a reunir a las mejores canteras del continente.
Con las dos primeras jornadas disputadas, solo nueve equipos marchan con pleno de victorias, entre ellos el Barça, mientras que otros históricos han tropezado en el inicio. A continuación, repasamos cómo queda la clasificación tras este arranque de curso:
- Tottenham U-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Athletic Club Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Olympiacos U-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Chelsea U-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Man City U-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Real Madrid Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Leverkusen U-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Club Brugge U-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Barcelona Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts
- Slavia Praha U-19 — 1V / 0D / 4 pts
- Ajax U-19 — 1V / 0D / 4 pts
- Liverpool U-19 — 1V / 0D / 4 pts
- Sporting CP U-19 — 1V / 0D / 4 pts
- Atlético Sub-19 — 1V / 0D / 4 pts
- Benfica U-19 — 1V / 1D / 3 pts
- PSV U-19 — 1V / 1D / 3 pts
- PSG U-19 — 1V / 1D / 3 pts
- Copenhagen U-19 — 1V / 1D / 3 pts
- Eintracht U-19 — 1V / 1D / 3 pts
- Bayern U-19 — 1V / 1D / 3 pts
- Villarreal Sub-19 — 1V / 1D / 3 pts
- Union SG U-19 — 1V / 1D / 3 pts
- Dortmund U-19 — 1V / 1D / 3 pts
- Inter Primavera — 0V / 0D / 2 pts
- Napoli U-19 — 0V / 1D / 1 pt
- Juventus U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Marsella U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Monaco U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Arsenal U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Newcastle U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Kairat — 0V / 2D / 0 pts
- Atalanta U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Galatasaray U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Pafos U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Qarabağ U-19 — 0V / 2D / 0 pts
- Bodø/Glimt U-19 — 0V / 2D / 0 pts
En SPORT podrás seguir toda la información del Barça en la competición juvenil, con las mejores previas, todos los partidos en directo, crónicas y reacciones de los protagonistas.
