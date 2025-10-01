Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
YOUTH LEAGUE

Así queda la clasificación de la Youth League tras la segunda jornada

Repasamos cómo queda la tabla de la máxima competición europea sub-19 tras la disputa de la segunda jornada

Sama Nomoko en el partido de la Youth League contra el PSG

Víctor González

La UEFA Youth League 2025/26 ya ha arrancado con los equipos sub-19 de Europa peleando por el título que la temporada pasada conquistó el FC Barcelona, campeón tras derrotar al Trabzonspor en la final y firmar así la tercera corona de su historia en la competición.

El conjunto blaugrana, que se ha convertido en el gran referente del torneo, defiende trono en una edición que vuelve a reunir a las mejores canteras del continente.

Con las dos primeras jornadas disputadas, solo nueve equipos marchan con pleno de victorias, entre ellos el Barça, mientras que otros históricos han tropezado en el inicio. A continuación, repasamos cómo queda la clasificación tras este arranque de curso:

  1. Tottenham U-19 — 2V / 0D / 6 pts
  2. Athletic Club Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts
  3. Olympiacos U-19 — 2V / 0D / 6 pts
  4. Chelsea U-19 — 2V / 0D / 6 pts
  5. Man City U-19 — 2V / 0D / 6 pts
  6. Real Madrid Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts
  7. Leverkusen U-19 — 2V / 0D / 6 pts
  8. Club Brugge U-19 — 2V / 0D / 6 pts
  9. Barcelona Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts
  10. Slavia Praha U-19 — 1V / 0D / 4 pts
  11. Ajax U-19 — 1V / 0D / 4 pts
  12. Liverpool U-19 — 1V / 0D / 4 pts
  13. Sporting CP U-19 — 1V / 0D / 4 pts
  14. Atlético Sub-19 — 1V / 0D / 4 pts
  15. Benfica U-19 — 1V / 1D / 3 pts
  16. PSV U-19 — 1V / 1D / 3 pts
  17. PSG U-19 — 1V / 1D / 3 pts
  18. Copenhagen U-19 — 1V / 1D / 3 pts
  19. Eintracht U-19 — 1V / 1D / 3 pts
  20. Bayern U-19 — 1V / 1D / 3 pts
  21. Villarreal Sub-19 — 1V / 1D / 3 pts
  22. Union SG U-19 — 1V / 1D / 3 pts
  23. Dortmund U-19 — 1V / 1D / 3 pts
  24. Inter Primavera — 0V / 0D / 2 pts
  25. Napoli U-19 — 0V / 1D / 1 pt
  26. Juventus U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  27. Marsella U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  28. Monaco U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  29. Arsenal U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  30. Newcastle U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  31. Kairat — 0V / 2D / 0 pts
  32. Atalanta U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  33. Galatasaray U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  34. Pafos U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  35. Qarabağ U-19 — 0V / 2D / 0 pts
  36. Bodø/Glimt U-19 — 0V / 2D / 0 pts

En SPORT podrás seguir toda la información del Barça en la competición juvenil, con las mejores previas, todos los partidos en directo, crónicas y reacciones de los protagonistas.

