Así queda la clasificación de la Youth League tras la segunda jornada

La UEFA Youth League 2025/26 ya ha arrancado con los equipos sub-19 de Europa peleando por el título que la temporada pasada conquistó el FC Barcelona, campeón tras derrotar al Trabzonspor en la final y firmar así la tercera corona de su historia en la competición.

El conjunto blaugrana, que se ha convertido en el gran referente del torneo, defiende trono en una edición que vuelve a reunir a las mejores canteras del continente.

Con las dos primeras jornadas disputadas, solo nueve equipos marchan con pleno de victorias, entre ellos el Barça, mientras que otros históricos han tropezado en el inicio. A continuación, repasamos cómo queda la clasificación tras este arranque de curso:

Tottenham U-19 — 2V / 0D / 6 pts Athletic Club Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts Olympiacos U-19 — 2V / 0D / 6 pts Chelsea U-19 — 2V / 0D / 6 pts Man City U-19 — 2V / 0D / 6 pts Real Madrid Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts Leverkusen U-19 — 2V / 0D / 6 pts Club Brugge U-19 — 2V / 0D / 6 pts Barcelona Sub-19 — 2V / 0D / 6 pts Slavia Praha U-19 — 1V / 0D / 4 pts Ajax U-19 — 1V / 0D / 4 pts Liverpool U-19 — 1V / 0D / 4 pts Sporting CP U-19 — 1V / 0D / 4 pts Atlético Sub-19 — 1V / 0D / 4 pts Benfica U-19 — 1V / 1D / 3 pts PSV U-19 — 1V / 1D / 3 pts PSG U-19 — 1V / 1D / 3 pts Copenhagen U-19 — 1V / 1D / 3 pts Eintracht U-19 — 1V / 1D / 3 pts Bayern U-19 — 1V / 1D / 3 pts Villarreal Sub-19 — 1V / 1D / 3 pts Union SG U-19 — 1V / 1D / 3 pts Dortmund U-19 — 1V / 1D / 3 pts Inter Primavera — 0V / 0D / 2 pts Napoli U-19 — 0V / 1D / 1 pt Juventus U-19 — 0V / 2D / 0 pts Marsella U-19 — 0V / 2D / 0 pts Monaco U-19 — 0V / 2D / 0 pts Arsenal U-19 — 0V / 2D / 0 pts Newcastle U-19 — 0V / 2D / 0 pts Kairat — 0V / 2D / 0 pts Atalanta U-19 — 0V / 2D / 0 pts Galatasaray U-19 — 0V / 2D / 0 pts Pafos U-19 — 0V / 2D / 0 pts Qarabağ U-19 — 0V / 2D / 0 pts Bodø/Glimt U-19 — 0V / 2D / 0 pts

En SPORT podrás seguir toda la información del Barça en la competición juvenil, con las mejores previas, todos los partidos en directo, crónicas y reacciones de los protagonistas.