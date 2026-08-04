El Barça se queda sin alternativas

El mercado de fichajes ha entrado en su fase decisiva. Dentro de un mes, la persiana cerrará y los clubes solo podrán reforzarse con jugadores sin equipo. El FC Barcelona afronta agosto con una tarea pendiente: fichar un delantero, a poder ser Julián Álvarez. El argentino es el objetivo de la dirección deportiva para reemplazar a Lewandowski, aunque Deco ha manejado varias alternativas este verano que se han ido cayendo por el camino.

Joao Pedro ha sido una de ellas. El delantero del Chelsea renovará su contrato con la entidad londinense, que ha rechazado tres ofertas de grandes clubes por su jugador. El vínculo entre ambas partes ya se extendía hasta 2033, pero el club quiere recompensar el rendimiento del brasileño con una mejora salarial.

Kroupi aplaude y sonríe / Bourenemoth

Eli Junior Kroupi era otra de las alternativas Premier que barajaba Deco. Sin embargo, las exigencias del Bournemouth, que lo tasa en 130 millones de euros, y una fractura en el quinto metatarsiano, que lo deja fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses, han alejado por ahora al francés de Barcelona.

Jhon Durán apareció fugazmente en la terna de candidatos, aunque su nombre duró poco tiempo en las quinielas. El ariete colombiano firmó por el Benfica en calidad de cedido y, además, los portugueses se guardan una opción de compra valorada en 30 millones de euros. Por su parte, Gonçalo Ramos también ha cambiado de equipo este verano. El bicampeón de la Champions con el PSG ha abandonado la disciplina gala para enrolarse en las filas del Milan por una cantidad que supera los 70 'kilos'.

Mikel Oyarzabal no se moverá de la Real Sociedad / Archivo

Asimismo, otras opciones que estaban en la recámara, como Mikel Oyarzabal o Lautaro Martínez, han manifestado su deseo de cumplir contrato con su club. El campeón del mundo con España reconoció sentirse muy a gusto en la Real Sociedad: "Se puede decir que no al Barça. Estoy inmensamente feliz en Donosti, considero la Real Sociedad mi casa y siempre he dicho que estoy donde quiero estar". El argentino, por otro lado, cerró la puerta a una salida. "Nunca me iré del Inter", prometió recientemente.

El último en caerse de la lista ha sido Fisnik Asllani, de 23 años. Según 'Bild', el futbolista se ha cansado de esperar al FC Barcelona y firmará en las próximas horas con el Leipzig. El ariete kosovar sumó once goles y repartió ocho asistencias en 35 partidos el curso pasado con el Hoffenheim.

El FC Barcelona confía en que el Atlético de Madrid dé su brazo a torcer con Julián Álvarez en este último mes. Si eso no sucede, las alternativas van desapareciendo, pero como contamos ayer en SPORT, el club no entrará en pánico en caso de que los colchoneros finalmente retengan al argentino. El plan, según cuentan desde los despachos del Spotify Camp Nou, es no precipitarse con el plan B, ya que el ataque actual, si sigue Ferran, ya es del agrado de Flick.