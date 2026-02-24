¿Qué pasa en el Spotify Camp Nou? Inexpugnable pero sin ambiente

El Barça no ha cedido ni un solo punto desde que los de Hansi Flick regresaron a su casa del Spotify Camp Nou el pasado 22 de noviembre. Nueve victorias en otros nueve partidos (7 de LaLiga y 2 de la Champions League). Una racha impecable contrasta con un ambiente frío y donde se echa en falta una mayor animación. Ante el Levante, hubo momentos de completo silencio que no ayudaron a un equipo que en algunos momentos de la segunda parte, ya con el marcador a favor, prácticamente se dejó ir de no haber sido porque Fermín no entiende de relajación. Una situación que se percibe sobre todo cuando los encuentros arrancan a primera hora de la tarde, como le está sucediendo a los azulgranas demasiado a menudo últimamente.

Hay muchos motivos para explicar esta situación. En redes existe un debate continuo sobre el tema e incluso hay quien ha comparado el Camp Nou "con una biblioteca". La ausencia de los grupos de animación se nota, pues son los que activan al resto de la afición con sus cánticos. También, el hecho de que el estadio todavía está lejos de su máxima capacidad. Contra el Levante, se registró la mejor entrada de la temporada en el estadio barcelonista, de 44.936 espectadores, muy cerca del máximo actual permitido (de 45.401), pero tampoco se notó positivamente en cuanto ambiente. Además de que sigue notándose una presencia muy elevada de turistas.

El club sigue esperando los permisos necesarios para alcanzar la fase 1C y aumentar el aforo disponible hasta los 62.000 espectadores, lo que puede dar un 'empujón' para que el Spotify Camp Nou vuelva a ser un estadio que intimide a los rivales.

Vienen partidos decisivos

Porque tanto la animación como el aumento de capacidad del estadio serán muy importantes de cara a los partidos que el Barça va a tener que afrontar en esta fase decisiva de la temporada. El primer gran reto será el de tratar de remontar cuatro goles de desventaja al Atlético de Madrid (se habla de una prueba piloto con grupos de animación, pero en otra localización a la definitiva), un objetivo que se antoja una quimera si el Camp Nou no es una caldera que ponga mucho de su parte. En el horizonte, el partido de vuelta de octavos de la Champions League (seguramente ante PSG o Newcastle), más lo que pueda venir en la competición europea, y en LaLiga, el clásico del fin de semana del 9-10 de mayo.

Athletic Club Bilbao (4-0), Alavés (3-1), Atlético de Madrid (3-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Mallorca (3-0) y Levante (3-0), en LaLiga, y Eintracht de Frankfurt (2-1) y Copenhague (4-1) en la Champions League han sucumbido en el Spotify Camp Nou. A pesar de un ambiente que no está a la altura de las circunstancias ni de lo que re.