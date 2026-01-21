¿Qué pasa si el Barcelona pierde hoy contra el Slavia de Praga en la Champions League?

El FC Barcelona se enfrenta al Slavia de Praga hoy miércoles 21 de enero en la jornada 7 de la fase liga de la Champions League. A estas alturas de la competición el margen de error es prácticamente inexistente, por lo que una derrota hoy podría complicar mucho su camino hacia la siguiente ronda.

El Barça aterriza en la capital de República Checa con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos. Las derrotas contra PSG y Chelsea, sumadas al inesperado tropiezo ante el Brujas, han reducido considerablemente las opciones de los de Hansi Flick de acceder a octavos de manera directa, y estas pasan por hacer los deberes en los dos próximos objetivos.

El objetivo es claro, pero el partido ha empezado de la peor manera posible para los azulgranas. El tempranero tanto de Vasil Kusej en una acción caótica dentro del área deja al Barça en el alambre y con la obligación de reaccionar si no quiere cosechar una derrota que tendría consecuencias catastróficas en su futuro inmediato dentro de la máxima commpetición europea.

Vasil Kusej celebra su gol contra el Barça / EFE

¿Qué pasa si el Barça pierde hoy en Champions?

En caso de caer en Praga, el Barça terminaría la penúltima jornada de la fase liga de la Champions League con 10 puntos en su casillero particular y un average de +2. Si bien es cierto que el play-off no debería peligrar, las opciones de acceder al top-8 serían prácticamente nulas.

Con el Sporting de Portugal marcando provisionalmente la frontera entre el acceso directo a octavos y la repesca con 13 puntos y un +5 en el average, el Barça necesitaría mejorar este registro y que los otros 7 equipos que tiene por delante perdiesen sus respectivos partidos, escenario que se antoja cuanto menos improbable.