¿Qué partidos jugará el Barcelona en Montjuïc?

¡Ya es oficial! El FC Barcelona volverá a recurrir al Estadi Olímpic Lluís Companys como feudo de cara a sus próximos compromisos como local. La que ha sido la 'casa' de los azulgranas en las dos últimas temporadas volverá a ser utilizada de forma provisional antes del esperado regreso al Spotify Camp Nou.

Si bien es cierto que Joan Laporta ha afirmado esta misma mañana que "el Camp Nou está para entrar a jugar", la decisión final corresponde al Ajuntament de Barcelona. En lo que el organismo termina de dar luz verde al regreso a casa, el conjunto azulgrana volverá a Montjuïc de cara a sus compromisos más próximos.

A través de un comunicado oficial, el Barça ha confirmado hace escasos minutos que el partido contra la Real Sociedad correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Los dos anteriores enfrentamientos en los que los azulgranas habían ejercido como locales se habían disputado en el Johan Cruyff.

Con motivo del regreso del FC Barcelona, Montjuïc trabaja a marchas forzadas para que todo esté a punto de cara al próximo domingo. Tal como se puede comprobar en las imágenes a la que SPORT ha tenido acceso, ya se ha iniciado la colocación del césped.

Imágenes exclusivas: empieza la colocación del césped en Montjuïc / SPORT

El partido ante la Real Sociedad no será el único que el FC Barcelona dispute en Montjuïc. Por lo pronto, el conjunto azulgrana ya ha confirmado que el duelo estelar de Champions ante el PSG del próximo miércoles 1 de octubre se disputará en la montaña mágica, y la web de la UEFA indica que también el choque ante Olympiacos de la jornada 3 de la fase liga, programado para el próximo martes 21 de octubre.

A falta de la oficialidad de este último, lo cierto es que la fecha de regreso al Spotify Camp Nou todavía es una incógnita. Tomando como referencia esa hipotética fecha, es probable que el duelo liguero ante el Girona del próximo sábado 18 de octubre tampoco sea el que inaugure el nuevo feudo azulgrana.