¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga esta jornada?

LaLiga EA Sports se acerca a su esperado colofón final, y la carrera por el título está prácticamente vista para sentencia. Con apenas cinco jornadas por disputarse, el FC Barcelona atesora una ventaja de 11 puntos respecto al Real Madrid, por lo que el equipo de Hansi Flick comienza a sacar la calculadora para saber cuándo podrían certificar su triunfo de forma matemática.

El momento del alirón podría llegar este mismo fin de semana, en función de los resultados de ambos conjuntos. El Barça afronta una complicada visita al feudo de un Osasuna que lucha por entrar en posiciones europeas, mientras que el Real Madrid se enfrenta a un Espanyol que quiere espantar la creciente amenaza del descenso tras una segunda vuelta catastrófica.

Los primeros en salir a escena serán los azulgranas, que necesitan sumar de tres para poder celebrar el título liguero esta misma jornada. Con el resultado en la mano, los azulgranas contemplarán expectantes el partido del Real Madrid en el RCD Stadium para culminar sus cuentas

Los jugadores del Barça celebran el gol de Rashford en Getafe / Valentí Enrich

¿Qué necesita el Barcelona para ganar LaLiga esta jornada?

Para celebrar el título liguero esta misma jornada, el FC Barcelona necesitaría imponerse ante Osasuna y que el Real Madrid no hiciese lo propio ante el Espanyol. Una derrota de los blancos les dejaría a 14 puntos de los azulgranas y un empate a 13 puntos a falta de cuatro jornadas para el final, por lo que ya no tendrían opciones matemáticas de asaltar la primera posición de la clasificación.

Vinicius Junior se queja durante el partido ante el Bayern / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Si tanto Barça como Real Madrid se impusiesen en sus respectivos partidos, la diferencia entre ambos sería de 11 puntos a falta de 12 por disputarse. El próximo compromiso sería el clásico, en el que al Barça le valdría con ganar o empatar, pero una derrota mantendría las opciones del Real Madrid y les otorgaría el average a favor.

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Merece la pena destacar que el Real Madrid se impuso en el clásico de la primera vuelta por un resultado de 2-1, por lo que el Barça tendría que vencer por dos goles o más para ganarle el average a los blancos.