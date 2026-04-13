BARÇA
¿Qué le ha pasado a Laporta en el ojo? La imagen del presidente sorprende en Madrid
El presidente blaugrana acapara miradas en la víspera del partido de vuelta de cuartos de final de Champions contra el Atlético de Madrid
Joan Laporta ha reaparecido públicamente en su primer desplazamiento con el equipo tras ser nuevamente elegido presidente del FC Barcelona.
El dirigente azulgrana ha viajado este lunes a Madrid para acompañar a la expedición en la previa del encuentro que el Barça disputará mañana en el Riyadh Air Metropolitano, donde el equipo se juega el pase a las semifinales de la Champions League.
Laporta estuvo acompañado por Rafa Yuste, su sustituto provisional en la presidencia, en una visita que subraya la trascendencia del duelo europeo.
Una imagen que sorprende a todos
Las fotografías tomadas muestran a Laporta con una notable hinchazón en el ojo derecho, un detalle que no había aparecido en sus últimas intervenciones públicas y que llamó la atención de los presentes.
La inflamación es visible incluso desde cierta distancia, lo que ha generado comentarios inmediatos entre los presentes.
Un orzuelo, la posible causa de la inflamación
Según informaciones que habrían circulado en el entorno del club, la hinchazón podría deberse a un orzuelo, una pequeña infección localizada en el borde del párpado que provoca dolor, enrojecimiento y un aumento evidente del volumen de la zona afectada.
Aunque se trata de una afección leve y muy común, su apariencia puede resultar especialmente llamativa, como en el caso del presidente azulgrana.
Laporta no quiere perderse el partidazo
Pese a la evidente molestia, Laporta se mostró tranquilo, conversando con Yuste y siguiendo la actividad del equipo con normalidad.
La visita de Laporta a Madrid, incluso con la visible inflamación en el ojo, se entiende como una muestra de compromiso institucional en un momento de máxima exigencia deportiva. El Barça afronta el duelo con la presión de un gran escenario y la oportunidad de volver a unas semifinales europeas.
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