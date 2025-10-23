De Como a Qatar: la nueva vida de los miembros del staff de Xavi Hernández

La etapa de Xavi Hernández como entrenador del Barça, entre noviembre de 2021 y mayo de 2024, sirvió para consolidar a jugadores que hoy son fundamentales para Hansi Flick, caso de Fermín, Cubarsí o Lamine.

Aunque el entrenador egarense no ha vuelto a sentarse en un banquillo, a la espera de un proyecto que le seduzca especialmente, sus colaboradores en la etapa azulgrana siguen trabajando en primera línea, repartidos por varios países

Es el caso de Sergio Alegre: forjado en el fútbol formativo catalán y en la selección sub-23 de Qatar, también acompañó a Xavi al frente del Al-Sadd, el equipo catarí que sirvió de trampolín antes de aterrizar en el primer equipo del Barça.

Al frente del Al-Sadd

Alegre, que ya había sido asistente de Félix Sánchez en la selección absoluta de Qatar –con la que conquistó la Copa de Asia 2019- ha vuelto a Qatar.

Concretamente, en el Al-Sadd, donde trabaja desde el mes de enero, primero como asistente y posteriormente (desde el 15 de octubre) como primer entrenador, tras suceder en el cargo precisamente a Félix Sánchez.

Sergio Alegre, a la izquierda de Xavi Hernández, es el encargado de diseñar el balón parado del Barça / Valentí Enrich

En su etapa como máximo responsable del equipo, Alegre afronta el reto de reconducir al equipo, que atraviesa una racha de diez partidos sin ganar tras conquistar la Qatar Stars League la temporada pasada.

Por su parte, el fisioterapeuta y osteópata Carlos Rodríguez, otro de los miembros destacados del staff de Xavi, trabaja en el Como. Lo hace a las órdenes de otro viejo conocido de la afición azulgrana, Cesc Fàbregas.

Entre 2019 y 2021, Rodríguez fue jefe de fisioterapeutas del primer equipo del Al-Sadd y en 2021 dio el salto al Barça, donde fue fisioterapeuta y osteópata de referencia del primer equipo durante tres temporadas.

Un proyecto en común

Por otra parte, tres de los técnicos que trabajaron junto a Xavi en el Barça lideran ahora un proyecto común en Qatar: se trata de David Prats, Sergio García y Toni Lobo.

Formados juntos en el juvenil del Sant Andreu, han seguido caminos paralelos desde su inicio en los banquillos.

Tras acompañar a Xavi en el Al-Sadd y en el Barça, hoy lideran un nuevo proyecto conjunto en Catar: David Prats, ex asistente de Xavi, es actualmente el entrenador principal del Al-Shamal SC, en la Qatar Stars League, donde ha sido reconocido como entrenador del mes de agosto tras un brillante inicio de temporada.

Sergio García y Toni Lobo son sus entrenadores asistentes, completando un cuerpo técnico formado íntegramente por exmiembros del staff de Xavi.

El Al-Shamal SC vive un momento dulce: lidera la Qatar Stars League tras un gran arranque, en las primeras seis jornadas.