Putellas, sobre la compra de los derechos de TV: "Todo empezó en casa de mi abuela"

Alexia Putellas ha desvelado la historia que se esconde detrás del nacimiento de Eleven TV, un proyecto con el que pretende aumentar la visibilidad del fútbol femenino y facilitar que los aficionados puedan seguir sus partidos en España. De momento ha comprado los derechos de la Liga femenina inglesa para emitirla en España y ahora está en negociaciones para expander más las fronteras de esta competición.

La idea, según explicó la leyenda azulgrana, surgió de una conversación aparentemente cotidiana con su abuela. Una pregunta fue suficiente para que Alexia empezara a darle vueltas a una iniciativa que terminaría convirtiéndose en algo mucho más grande.

“Todo comenzó cuando estaba en casa de mi abuela. Ella sabía que venía aquí y me preguntó: ‘Bien, ¿dónde te veré jugar?’”, recordó Alexia.

Alexia Putellas / Archivo

Fue entonces cuando se planteó por qué no podía ser ella misma quien ayudara a cambiar la situación. “En ese momento empecé a pensar: ‘¿Por qué no damos nosotros este paso?’ Y de ahí nació la idea de Eleven TV”, explicó.

La apuesta fue mucho más allá de crear una simple plataforma de contenidos. Alexia compró los derechos de la competición para garantizar su retransmisión dentro de España, con la intención de que los encuentros pudieran llegar al mayor número posible de personas.

La futbolista insiste en que la iniciativa no nació con una finalidad económica. De hecho, precisamente por ello decidió apostar por ofrecer los contenidos gratuitamente.

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“Para mí, esto no es un proyecto comercial, porque si estuviera buscando ganancias no habría hecho la visualización gratuita”, aseguró.

El propósito de Alexia es utilizar Eleven TV como una herramienta para continuar ampliando la repercusión del fútbol femenino. “El objetivo es empoderar a los aficionados para que accedan al mayor número de partidos y dar a la liga una mayor presencia mediática”, señaló.

Una mayor exposición que, a su juicio, resulta imprescindible para conseguir que el fútbol femenino siga creciendo y forme parte con absoluta normalidad de la oferta deportiva.

Alexia considera que ofrecer más partidos puede contribuir a crear una comunidad futbolística, generar nuevos aficionados y construir referentes para las siguientes generaciones.

“Se trata de hacer del fútbol algo natural, construir una comunidad futbolística, crear más aficionados e ídolos e inspirar a un segmento más amplio de personas”, resumió.

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Una iniciativa que nació de una pregunta sencilla en casa de su abuela y que ahora persigue un objetivo mucho más ambicioso: hacer que cualquier aficionado pueda encontrar y seguir el fútbol femenino con la misma facilidad que cualquier otra gran competición.