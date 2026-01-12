¡Puro show! Fiesta en el vestuario: Lamine, baile viral y el "pillazo" a Szczęsny fumando

El Barça no solo reina en el campo, también en las redes. La conquista de la Supercopa dejó imágenes para la historia, pero la verdadera fiesta empezó en el vestuario. Lamine Yamal, Marc Casadó, Balde y compañía montaron un "show" que ya es viral, con un invitado inesperado y un descuido.

La coreografía que lo peta en Tiktok

Aún no habían llegado al vestuario ya tenía el baile preparado. En las instalaciones del estadio de Yeddah, Lamine, Balde, Casadó y Roony se marcaron una coreografía perfecta para un TikTok que ha reventado el contador de likes. Es la imagen del nuevo Barça: descaro, juventud y un ritmo que va más allá del balón.

Casadó, el 'capo' del altavoz

El centrocampista lideró la entrada al vestuario con el altavoz gigante en mano, como si de una discoteca se tratase. Entre gritos de "campeones", el canterano ejerció de DJ oficial, demostrando que los galones en este equipo se ganan también animando el cotarro.

"¡Eso no se graba!": El desliz de Lamine con Szczęsny

Pero el momento álgido llegó con el directo de Instagram de Lamine Yamal. El joven crack, eufórico, empezó a mostrar la intimidad del vestuario... hasta que pasó lo que pasó. En un giro de cámara, cazó a Szczęsny fumando tranquilamente en una esquina.

La reacción de Lamine fue inmediata y desternillante: "¡Esto no se puede grabar!", soltó mientras cortaba el plano entre risas nerviosas. El portero polaco, fiel a su estilo "rockstar", ni se inmutó, pero el clip ya corre como la pólvora por las redes.