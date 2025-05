Un puro y mucho humo de Lewandowski y Szczesny para celebrar

Inseparables los dos jugadores polacos del FC Barcelona desde que el portero llegó a Barcelona. Viven uno al lado del otro con sus familias en Castelldefels, van juntos cada día a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A 'Tek' lo 'rescató' el Barça de la jubilación cuando estaba jugando a golf y disfrutando de la vida en Marbella.

Llegó, empezó de suplente de Iñaki Peña y a partir de enero se hizo con la titularidad el ex de la Juventus y el Arsenal. Y ha habido una característica, una 'afición' (adicción más bien), del guardameta que ha generado bastante ruido. El tema del fumar. Wojtech llegó siendo fumador. Y ha seguido fumando. Y no se ha escondido.

EL FUMAR

"Pero en cuanto al tema de fumar, por favor, no me sigan y no lo hagan. He perdido esa batalla. Cuando era muy joven, creé un hábito que es muy negativo para mí, y lo sé. Simplemente no puedo ganarle. Así que, para cualquiera que esté viendo: No hagan lo que yo hice", dijo recientemente.

Y Tek, muy amante de la broma y de la 'guasa', aprovechó el título de Liga para colgar una foto en el vestuario con Robert Lewandowski fumándose un puro. Rodeados de humo y con el polaco con el cigarro en la mano.