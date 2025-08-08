A punto del 'sold out' en el Gamper

El próximo domingo 10 de agosto, el Barça se estrenará ante su afición en el Trofeu Joan Gamper contra el Como de Cesc Fàbregas. Antes del encuentro, como sucede cada año, la plantilla se presentará ante los aficionados culers que llenarán el estadio y serán Hansi Flick y Ronald Araújo, como nuevo primer capitán del equipo, los encargados de dar el discurso protocolario.

En un principio, estaba previsto que el enfrentamiento se llevara a cabo en el Spotify Camp Nou, un hecho que se anunció por redes sociales mediante una campaña publicitaria donde aparecía el propio Laporta. No obstante, la entidad blaugrana no recibió las licencias necesarias para su apertura y tuvieron que trasladar el partido en el Johan Cruyff, con una capacidad de 6000 espectadores.

Fue el pasado 4 de agosto cuando la entidad barcelonista puso a la venta las entradas. Los precios iban desde los 138 euros a los 198 para el público en general, mientras que los socios optaron a un descuento del 50%.

También estuvieron disponibles los billetes del 'Palco Presidencial' por 600 euros, que incluían las mejores localidades del estadio, con asientos Premium y un entorno privilegiado, con acceso a la Sala VIP en el Palco Presidencial. Así como las entradas 'VIP Tribuna 1', que con un precio de 500 euros, con las localidades más cercanas al terreno de juego, acceso a Sala VIP y 'Catering Premium'.

A punto del 'sold out'

En este sentido, después de cuatro días a la venta, ya se han agotado casi todas las entradas para el partido contra el Como. Aún quedan algunos asientos correspondientes al 'VIP Tribuna 1' con el mismo precio con el que salieron a la venta y podría ser que se liberaran algunos billetes durante las próximas horas.

Estas cifras muestran las ganas que tienen los aficionados blaugranas en volver a ver a su equipo en el terreno de juego después de que la temporada pasada acabara con la consecución de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, jugando al mejor fútbol de los últimos años del Barça.

Además, esa tarde también será el momento de ver de cerca a las nuevas incorporaciones del equipo: Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji, así como a los canteranos que viajaron con la primera plantilla a la Gira Asiática.