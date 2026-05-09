El punto de inflexión para el Zamora de Joan Garcia

Joan Garcia afronta un Clásico muy especial en muchos sentidos. Puede ganar la Liga en el que será su primer partido de la máxima bajo la portería del FC Barcelona, en el del Bernabéu estaba lesionado, y además tiene un reto personal especialmente atractivo para un guardameta.

El de Sallent tiene unos números espectaculares con 20 goles encajados en 28 partidos de Liga, incluidos 14 porterías a cero. Un hito que lo ha situado como el líder del premio Zamora que distingue al mejor guardameta de la Liga.

Para aspirar al Zamora se deben disputar un mínimo de 28 encuentros ligueros, un listón que Joan ya ha igualado, con una media de 0,71 tantos recibidos por encuentro. Su único rival es Thibaut Courtois, quien precisamente vuelve a jugar en este partido después de seis de ausencia por una lesión muscular. Su baja en el declive liguero se ha notado mucho, así como en la eliminación europea frente al Bayern de Múnich.

Joan Garcia es una garantía para el FC Barcelona / Valentí Enrich

El meta madridista ha jugado también 28 partidos en el torneo de la regularidad con 24 goles encajados, lo que supone una media de 0,86 tantos por partido. Courtois aún puede suspirar por el trofeo, que sería su cuarto tras los dos ganado con el Atlético de Madrid y el que conquistó con el Real Madrid.

Joan Garcia ya sabe lo que es mantener la portería a cero frente al Real Madrid la temporada pasada con el Espanyol. El meta catalán fue uno de los artífices en la victoria en el RCDE Stadium con un gol de Carlos Romero.

Su ausencia en el Bernabéu en la primera vuelta se debió a una lesión en la rodilla que le mantuvo seis partidos de Liga fuera. Su recambio, Wojciech Szczesny, no estuvo a la altura y encajó 11 goles en esta serie, lo que significó una media de 1,8 por partido. La diferencia entre el portero titular y suplente del FC Barcelona esta temporada es sideral.

Courtois se le da bien

Los compañeros de Joan Garcia también le pueden ayudar a alcanzar el reto del Zamora si consiguen ser efectivos delante de Courtois. En anteriores partidos lo han sido. El belga lo ha pasado mal en la era de Hansi Flick en el banquillo en el que ha recibido 16 goles en 5 partidos por parte del conjunto barcelonista, lo que supone una media de 3,2 tantos por encuentro.

Raphinha supera a Courtois en un clásico de Montjuïc / Siu Wu / EFE

Courtois recibió 5 goles en la última Liga, también 3 en la final de la Copa del Rey en la Supercopa de España vio como encajaba 8 tantos en dos finales. En total, 16 tanto que le hicieron mucho daño porque le dejaron sin ningún título.

Joan Garcia es la otra cara de la moneda. Su presencia en el Barça ha sido decisiva para ganar la Liga, con paradas imposibles, y se ha asentado hasta el punto de lograr por fin la internacionalidad para Luis de la Fuente.