Todo a punto para que arranque el campus de Marc Casadó

Hay pocos futbolistas del FC Barcelona que representen mejor a la afición culer que Marc Casadó. El canterano, siempre que puede, celebra los títulos en Canaletas con el resto de hinchas y pasa unos días en su pueblo, Sant Pere de Vilamajor, rodeado de sus familiares y amigos. Para no perder ese vínculo con su gente, el canterano azulgrana organiza un campus de verano para niños y niñas de entre 8 y 15 años, que arranca este próximo 6 de julio en Molins de Rei.

El curso, que tendrá lugar en el Camp Municipal Josep Raich, se prolongará hasta el 24 de julio con sesiones diarias de cuatro horas, desde las 9 horas hasta las 13 horas. La organización ha anunciado que todavía quedan algunas plazas disponibles, pero son limitadas, pues la entidad tiene el objetivo de trabajar en grupos reducidos, de unos 20 jóvenes, para mejorar la experiencia de los chicos y chicas.

La iniciativa, titulada con el lema 'Jugamos con el corazón', busca mejorar los aspectos técnicos de los participantes, con partidos entre ellos o entrenos profesionalizados, pero también contará con momentos de diversión en la piscina para refrescarse. Además, se organizarán sorteos de material deportivo y del FC Barcelona firmados por el futbolista, y no se descarta alguna visita sorpresa a lo largo de las tres semanas que dura el curso.

La organización también ha desvelado el calendario diario. Durante la primera hora y cuarto, los niños y niñas realizarán el primer entrenamiento antes de almorzar a partir de las 10:15 horas. Después, tendrá lugar el segundo entreno, que comprenderá desde las 10:45 horas hasta las 12 horas. En los últimos 60 minutos, los jóvenes disfrutarán de la piscina, mientras que podrán interactuar con el canterano del Barça a partir de las 13 horas, momento en el que se realizarán los sorteos.

Con un precio de 220 euros por semana, la primera edición del campus cuenta con el valor añadido de la implicación directa de Marc Casadó, que está previsto que acuda una vez por semana para conocer a los participantes, compartir tiempo y anécdotas y fotografiarse con ellos. El centrocampista azulgrana ha reconocido que tiene muchas ganas de arrancar este proyecto, que no ha podido desarrollar en su pueblo, Sant Pere de Vilamajor, porque no llegó a un acuerdo con los dirigentes del club local.