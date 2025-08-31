El puntal del Brujas con pasado sorprendente en el Barça

Los caminos de Ludo Reis y el Barça se volverán a cruzar cinco años después. Curiosamente la Champions volverá a ser el punto de unión entre el jugador neerlandés y el FC Barcelona.

El 14 de Agosto del 2020 es uno de los días más tristes de la reciente historia. El Bayern de Hansi Flick goleó (2-8) al Barça de Setién.

Ludo Reis entrenando con el primer equipo el día antes del 2-8 / Valentí Enrich

Ludovit Reis estaba en el banquillo del estadio Da Luz de Lisboa. Reis sumaba su segunda convocatoria con el primer equipo tras ser citado para la anterior eliminatoria contra el Nápoles.

La etapa de Reis en el Barça acabó tras el 2-8 con sensaciones contradictorias. El jugador neerlandés, entonces de 20 años, llegó a ser convocado para la máxima competición europea pero no pudo expresar todo su potencial en el Barça B y se quedó sin aprovechar la oportunidad que le había brindado el club blaugrana.

Ludovit Reis estuvo presente en lisboa en el banquillo del Barça el día del 2-8 / Valentí Enrich

Reis había sido aconsejado por Jose Mari Bakero y el Barça lo contrató del Groningen por tres millones de euros. Sus dos años en la Eredivisie eran un aval para poder aportar experiencia y calidad al segundo equipo barcelonista.

En la Segunda B el internacional en categorías inferiores de los Países Bajos disputó 22 partidos y 15 titularidades sin llegar a marcar ningún gol. Ludo alternó las posiciones de mediocentro e interior pero le costó adaptarse al estilo 100% combinativo que planteaban García Pimienta y Pau Martí.

Ludo Reis no cuajó en el filial del Barça / Valentí Enrich

El Barça lo traspasó al Hamburgo sin lograr ninguna cantidad apreciable pero se reservó un 25% de una futura venta. Y esta temporada ha llegado la esperada venta del conjunto alemán al campeón de la liga belga.

El Brujas ha pagado seis millones de euros y el Barça ha ingresado 1,5 millones de manera inesperada. En el momento más oportuno el club blaugrana ha podido recuperar una parte de la inversión que no acabó de fructificar en su momento.

Ludo Reis jugó en el Barça B en la temporada 2019-20 / FCB

El Ludo Reis actual es un centrocampista que ha madurado y se ha convertido en un futbolista más fiable y regular.

En el Hamburgo sumó 129 partidos anotando la cantidad de 20 goles. Además Reis sirvió 13 asistencias completando una estadística interesante de participar directamente en un gol cada cuatro partidos disputados.

En el Brujas compite con Stankovic y Onyedika para jugar de mediocentro y con Vanaken para actuar de mediapunta. De los nueve partidos oficiales que ya suma el Brujas esta temporada, Ludo Reis ha jugado en ocho encuentros, siendo titular en seis ocasiones.

Ludo Reis ha fichado este curso por el Brujas / Club Brugge

Del fatídico 2-8 a la actual Champions. Reis se volverá a ver las caras con Flick que entonces era el entrenador del Bayern y con Ronald Araujo y Frenkie De Jong , los únicos supervivientes de aquel Barça al margen del lesionado Ter Stegen.

Araujo se quedó como Reis sin jugar y lo que es curioso es que en su último partido disputado con el filial han triunfado más algunos de los que compartían banquillo con Ludo que los titulares.

Ludo Reis no se adaptó al estilo Barça / David Ramírez

Reis jugó 33 minutos con el Sabadell en un partido en el que el filial quedó eliminado en la lucha por ascender a Segunda.

Con Reis en el banquillo barcelonista estaban Mingueza (Celta), Peque (Sevilla), Nico González (Manchester City), Tenas (Villarreal) o Mika Mármol (Las Palmas).

De los titulares aquel día destacaríamos por su presente a Ilaix (Celta), Iñaki Peña (Elche), Cuenca (Fulham), Manaj (Suvasspor) o Ronald Araujo (Barça).

Ludo Reis jugó 23 partidos con el Barça B / Valentí Enrich

Ludo Reis esperará ansioso al anuncio este fin de semana del calendario para saber cuando se enfrentará al Barça.

Lo que es seguro es que el sorteo ha deparado que sea Bélgica el punto de reencuentro entre el centrocampista neerlandés y el Barça.

El Janbreydel Stadion será el escenario en el que Reis jugará contra el club en el que militó el curso 2019-20.

Aquella temporada con final accidentado por la pandemia marcó la trayectoria de un futbolista que desde entonces no ha vuelto a poder ser convocado para la Champions.

Ludo Reis ha cuajado temporadas notables en el Hamburgo / Hamburger

¿Debutará en la liga de campeones contra el Barça? Llegue cuando llegue este Brujas-Barça será muy especial para Reis.

No hay que olvidar que en Brujas se produjo el debut histórico de Iniesta con el primer equipo blaugrana un 29 de octubre del 2002. Aquel día Ludo Reis apena tenía dos añitos. ¿Hará Flick debutar a Dro o a otra perla de La Masia?