Pulso por Ferran Torres: el Barça no va a entrar en una puja por el delantero

Llegan las horas decisivas por Ferran Torres y el Barça tiene claro que no variará ni un ápice su estrategia con el delantero. El club blaugrana le presentará una propuesta de renovación acorde a su política salarial y a hacer efectiva a partir de septiembre y no piensa entrar en una puja económica por el futbolista. Si Ferran decide escoger alguna propuesta que tiene encima de la mesa para salir, con el PSG a a cabeza, no se le mejorará lo estipulado y se negociaría una salida con un precio justo de traspaso. Le quieren retener, pero no se va a perder la cabeza.

La postura del Barça es clara en este tema y no se van a mover ni un ápice a pesar de los cantos de sirena del mercado sobre la posible fuga del delantero. Ferran es considerado un futbolista apto para el proyecto e interesante por sus caracerísticas ofensivas. Un jugador apreciado dentro del vestuario y que ha tenido minutos este curso pasado con un buen bagaje goleador, pero nadie es imprescindible.

Ferran deberá escoger si desea seguir en el proyecto con un club que apostó claramente por él cuando no era titular indiscutible y se realizó un esfuerzo económico para traerle en una época financiera muy complicada. Se pagaron 55 millones de euros por él y se ha acabado revalorizando con un Mundial excelso en el que fue figura clave para que la selección española levantara el trofeo.

En el Barça aún no saben nada del PSG y tampoco tienen demasiadas noticias del jugador y su entorno. Toda la rumorología la han conocido a través de los medios de comunicación y ahora ya sí tienen la constancia de que hay propuestas serias encima de la mesa. Debe ser el propio Ferran el que de un paso al frente para comunicar si desea continuar o pide marcharse. El club ya ha hecho su trabajo dejando claro que trabajarán por su continuidad.

Y todo ahora está a expensas de la decisión final del jugador. En Francia aseguran que Ferran ya se ha decantado por la millonaria propuesta del PSG, pero en el Barça no tienen constancia de eso. La próxima semana esperan aclarar el asunto porque es un tema importante en la planificación y el mercado ya ha entrado en su recta final.

La idea del Barça en el caso de que Ferran comunique su voluntad de salir traspasado es intentar sacar el máximo rédito económico posible. Y tienen claro que los delanteros tienen un alto precio de mercado y la tasación debe ser alta. Al club blaugrana, al menos, le gustaría recuperar los 55 millones que se pagaron por él cuando llegó desde la Premier.

El PSG puede iniciar su ofensiva club a club en los próximos días tras vender a Kolo Muani a la Juventus, pero solo hará el movimiento final en el momento que Ferran de el OK. Y el Barça entiende que no le quedará otro que venderle. La salida de Ferran dejaría al Barça sin delanteros centros especialistas en la plantilla, salvo la irrupción de Hamza Abdelkarim, y Flick redoblará su petición de fichaje en un mercado muy, muy complicado para los '9'.