Pulseras blaugranas para acompañar a niños y niñas enfermos

Joan Laporta se dio una tregua en la guerra dialéctica abierta con Florentino Pérez. Este lunes por la tarde no tocaba porque el acto requería de una elegancia institucional sin matices. Cuando se trata de la salud de niños y niñas, poco importan las rencillas deportivas entre los grandes de la Liga. El presidente blaugrana llegó al Auditori 1899, lleno hasta la bandera, para presentar una iniciativa solidaria: Pulseres Blaugranes. Lo hizo acompañada de la directora de la Fundació, Marta Segú, pero también del vicepresidente, Joan Boix, así como los vicepresidentes del club, Rafa Yuste y Elena Fort.

Pero los verdaderos protagonistas fueron los niños y las niñas que aparecieron en un documental emocionante en el que sus creadores juntaron a Fermín López, Alexia Putellas, Irene Paredes, Lewandowski y Pau Cubarsí con cinco niños y niñas que sufren enfermedades graves y a los que la presencia de sus ídolos supuso una inyección de energía, de alegría y de moral imprescindible en un día a día complicado y muy difícil a causa de patologías muy graves.

Presentación de 'Pulseras blaugranas' / FCB

La Fundació Barça, para su objetivo, vende 'Pulseras blaugranas' por 9,99 euros y su recaudación sirve para facilitar, desde el punto de vista emocional, a los niños y niñas enfermos. Varios de ellos estuvieron en el acto, algunos también aparecieron por la vídeopantalla. De hecho, todos los allí presentes pudieron emocionarse disfrutando de la alegría que Adrià, Aina, Chloe, Yasmin y Eduardo emanaban junto a los ya citados futbolistas profesionales del club.

Laporta: "Es un honor, pero también una gran responsabilidad"

En un acto conducido por la periodista Helena García Melero, junto a la presencia de varias personas, como el padre de un niño enfermo, Milton Guzmán, o Alejandra Pérez, una de las responsables de pediatría que forma parte del programa con el que colabora la Fundació Barça. Por supuesto, también Joan Laporta: "El vídeo ha sido muy emocionante. El FC Barcelona, hoy con 126 años de historia, no se entendería sin este vínculo y este posicionamiento claro con la diversidad, la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad, ni sin su defensa de los derechos individuales y colectivos de las personas, de sus orígenes, y de un compromiso firme con la democracia y la libertad, así como con Catalumya, sus derechos y deberes, su lengua y su cultura".

El dirigente comentó también que presidir el Barça "es un gran honor y un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Lo que tengo que decir es que me siento bien sabiendo que estamos haciendo las cosas correctamente en el ámbito social y solidario. Nuestra Fundació, con un equipo humano de primer nivel encabezado por Marta Segú, es clave para entender que el Barça es más que un club y que la Fundación es el eje vertebrador de todos estos valores, con el objetivo de contribuir a una sociedad mejor y a un mundo mejor. Y todo esto, además, también nos ayuda a ganar. La solidaridad suma".