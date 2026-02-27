Historia SPORT
FC BARCELONA
Pulgar, el pueblo del denunciante de Laporta: "Nos da completamente igual, ¿van a venir turistas?"
Para la mayoría de los 1.600 habitantes de la localidad toledana la demanda de su vecino Isidro Navarro ha pasado completamente desapercibida
Pulgar es un bonito pueblo de algo más de 1.600 habitantes, situado en la provincia de Toledo, que estos días ha acaparado titulares después de que uno de sus vecinos presentase una demanda contra Laporta ante la Audiencia Nacional. Es Isidro Navarro, un socio azulgrana que vino a la localidad hace unos años.
A los más veteranos del lugar, que se sientan al sol en la Plaza de la Constitución, su nombre le suena como a la mayoría hasta hace unos días. "Esos apellidos no son tradicionales de aquí, pero la gente que vive en el pueblo ha cambiado", asegura uno de los residentes que, como la mayoría, se enteran por este medio de la denuncia.
"Hala Madrí" y otros aficionados del Barça
Cuando uno entra por la carretera CM-4013 contempla a la izquierda la Ermita Nuestra Señora de la Soledad. Si avanza, a la derecha, resiste una pintada con brocha que el tiempo aún no ha podido borrar: "Hala Madrí (sic)". "Aquí somos un pueblo muy tranquilo", dicen unos trabajadores del ayuntamiento en el que pudo estar Isidro Navarro.
El socio del Barça fue el número 2 de Vox en sus primeras elecciones municipales. No salió, el PSOE conservó la mayoría absoluta. El partido solo obtuvo el acta del cabeza de lista, pero Navarro agradecía recientemente en un grupo digital que tienen los vecinos el cariño recibido durante estos años por distintas cuestiones personales.
Las preocupaciones de los pulgareños son otras, por eso ironizan con la iniciativa de su vecino. "Nos da completamente igual, ¿crees que atraerá turistas? Tú vuelve, aquí se come muy bien". Porque sus conflictos fueron los de una ola de robos que ocurrió el año pasado, cuando sufrieron otro problema recurrente como la falta de agua potable. De ahí que, hasta los que se confiesan azulgranas viven al margen de juicios y solo disfrutan del Barça.
