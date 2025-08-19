Puja final por Iñaki Peña: el Barça, cerca de cerrar su salida

Iñaki Peña puede vivir sus últimas horas como portero del Barça. El club blaugrana y el entorno del guardameta están ultimando ya su renovación por una temporada en la que se diferirán algunas cantidades económicas, como paso previo a su salida como cedido. La única incógnita en estos momentos es su destino, ya que Iñaki Peña está estudiando las ofertas de Como y Celta y debe tomar una decisión inminente. Será el propio portero el que definirá su destino en función del proyecto que le de más garantías de tener minutos y se sienta importante. Todas las partes ya tienen prisa en definir una operación que debería resolverse esta misma semana.

La salida de Iñaki Peña presentaba varias variables. En un principio, el Barça buscó un traspaso mínimo, aunque no recibió ofertas en este sentido ya que los clubs interesados no llegaban a pagar traspaso y asumir el salario del guardameta. Luego se abrió la opción de la carta de libertad, pero económicamente tampoco cuadraban los números para el portero y, finalmente, se abordó la fórmula de la renovación para salir a préstamo una temporada con opción de compra obligatoria en función del rendimiento del guardameta.

La propuesta más interesante para el Barça llega de manos del Como italiano, que hace unos diez días comenzó a interesarse por la situación de Iñaki Peña. El club blaugrana generaría así más límite salarial, pero el Celta está apretando mucho en las últimas horas y las diferencias podrían ser ya mismas. El club gallego, eso sí, necesita generar espacio salarial, ya que busca algún fichaje más en esta recta final de mercado y eso está atrasando las cosas.

La idea del Barça es que Iñaki Peña pueda salir ya del Barça y dejar así espacio para Szczesny, ya que el guardameta está inscrito como portero del primer equipo a pesar de que no entra en los planes de Hansi Flick. De hecho, tuvo que viajar a Mallorca en la convocatoria del primer partido de Liga como segundo portero y tuvo opciones, incluso, de poder jugar ante el susto que dio Joan Garcia durante el calentamiento.

Iñaki Peña tuvo la oportunidad el curso pasado cuando se lesionó Ter Stegen y asumió la titularidad. El club fichó a Szczesny como recmabio del alemán y el cuerpo técnico acabó decantándose por el portero polaco. A partir del mes de enero, Iñaki Peña se quedó sin minutos y ni jugó en la Copa del Rey. Su ostracismo fue total y ya tuvo claro que debía cambiar de aires a pesar de que le quedaba un año de contrato por delante.