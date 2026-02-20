Puja por Balde

Alejandro Balde, 22 años, es una pieza clave para el proyecto de Hansi Flick. Una muestra de la confianza son los 32 partidos oficiales que ya ha disputado esta temporada con el FC Barcelona. Sin embargo, el canterano ha dado muestras de cierta irregularidad y grandes clubs europeos están muy atentos a su situación.

Según apunta el portal '365 Scores', el Inter de Milán y el Manchester United estarían sopesando la opción de plantear una oferta el próximo verano por el futbolista. Balde tiene un valor de mercado, según 'transfermarkt', de 60 millones de euros, por lo que la operación debería salir alta para que llegara a plantearse.

Flick incluso llegó a reivindicar la figura de Balde para la selección, pero también es consciente de que su rendimiento ha decrecido, como el de la mayoría del equipo. Su caso es más significativo ya que salió muy marcado del partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Balde fue claramente superado por Giuliano Simeone y su banda fue una agujero en el 4-0 que debe intentar remontar el Barça el próximo 3 de marzo en el Spotify Camp Nou.

La competencia con Gerard Martín

El técnico lo dejó en el banquillo en el siguiente partido frente al Girona en Montilivi. Gerard Martín fue el titular por su mayor solidez defensiva, si bien Flick decidió recurrir a Balde en el segundo tiempo para ganar en profundidad ofensiva en un encuentro en el que el Barça debía ganar para mantener el liderato en la Liga, que finalmente cedió a manos del Real Madrid.

Balde tiene contrato hasta el 2028 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. El jugador está blindado, aunque es una incógnita el escenario que se plantearía si algún gran club llega a presentar una oferta a la altura del valor del futbollista.

Gerard Martín es la competencia de Alejandro Balde en el lateral izquierdo del Barça / Dani Barbeito

El Inter de Milan quiere consolidarse como el gran club italiano del momento, mientras que el Manchester United continuará con su carrusel de fichajes para intentar dar con la tecla y por fin volver a dejar su sello tanto en la Premier League como en Europa. Cabe recordar que el United no participa esta temporada en competiciones europeas y en la Premier League ocupa la cuarta posición a 13 puntos del líder Arsenal.

Representado por Jorge Mendes

Cualquiera de estos dos destinos podría ser seductor tanto para el futbolista como para el club. Jorge Mendes, su representante, estuvo la semana pasada en Barcelona y mantiene unas excelentes relaciones con Joan Laporta, el gran favorito para revalidar la presidencia en el FC Barcelona.

Jorge Mendes estuvo la semana pasada en Barcelona / VALENTI ENRICH

El Barça espera el resurgir de Balde y ni tan siquiera escuchar ofertas, pero está preparado para cualquier movimiento inesperado. Gerard Martín está renovado también hasta el 2028 con una cláusula de 100 millones de euros. Por otra parte, el club tiene muchas expectativas con Jofre Torrents, de 19 años, además de controlar el mercado.

Por ejemplo, Alejandro Grimaldo termina contrato en el 2027 y el Bayer Leverkusen deberá plantearse si pone en venta al futbolista antes de que pueda quedar libre en el próximo ejercicio. Grimaldo ya ha estado en varias ocasiones en la órbita del Barça para regresar.