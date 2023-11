Puigdemont, invitado al palco del Amberes - Barça

El ex President de la Generalitat tiene previsto acudir al partido de Champions entre belgas y catalanes El alcalde de Amberes, Bart De Wever, ha cursado la invitación personalmente para Puigdemont

El palco del Bosuilstadion, estadio en el que disputa sus partidos el Royal Amberes, contará con la presencia del ex President de la Generalitat, Carles Puigdemont, según explicó el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser, durante el encuentro que disputará el Barça el próximo miércoles 13 de diciembre. El duelo pondrá el cierre a la fase de grupos de una Champions en la que los blaugrana aún no tienen asegurado su clasificación para octavos.

La iniciativa para que el líder independentista acuda a la zona noble del Bosuilstadion es del alcalde de Amberes, Bart De Wever, con quien Puigdemont mantiene una muy buena relación. Los dos políticos han construido su amistad durante los años que ha pasado en Bélgica exiliado. El edil no ha dudado en cursar la invitación para que su 'colega' pueda vivir en directo un encuentro histórico para la ciudad flamenca.

En el palco coincidirá con el presidente del Barça, Joan Laporta, que ya tiene el permiso médico para volar y no faltará a la cita de Champions para arropar al conjunto de Xavi Hernández. La presencia de Puigdemont, pese a que no está confirmada por el entorno del ex President, supondrá un paso más hacia la normalidad institucional que pretende la futura Ley de Amnistía pactada por el PSOE y Junts para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.