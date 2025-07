Las puertas que abre el traspaso de Pablo Torre

Por un lado, una pena que un talentazo de la magnitud de Pablo Torre no haya conseguido a lo largo de estas tres temporadas explotar en el FC Barcelona. Por otro, ganas de ver al cántabro acumular minutos y protagonismo en Primera y ver de lo que es capaz. Triunfar de azulgrana está carísimo, al alcance de muy pocos, y el centrocampista dejará el club este verano con la sensación de no haberlo logrado. Y, quizás, de que no ha tenido las oportunidades que esperaba (o merecía).

En cualquier caso, el periplo barcelonista del ex del Racing de Santander parece, por ahora, terminado. El Barça, eso sí, incluirá varias cláusulas y asteriscos en esa transferencia al Mallorca para mantener derechos sobre Torre y estar atento a su evolución por si quisiera repescarlo. Empezando por mantener un 50% de una futura venta y un derecho de tanteo.

SIN PERDER DE VISTA AL CÁNTABRO

En el Barça siguen creyendo que Torre tiene una gran proyección y que puede 'destapar el tarro de las esencias' las próximas temporadas. De ahí que la prioridad en la operación, más allá de hacer caja (ingresará unos cinco millones), sea la de añadir esas opciones de recuperarlo y de guardar un alto porcentaje de un traspaso de futuro.

Pablo Torre dejará el Barça / EFE

A nivel deportivo y en clave plantilla azulgrana, esa salida del cántabro lo que hace es abrir una puerta. Una vacante que pueden aprovechar varios futbolistas de La Masia que 'opositarán' a tener ficha del primer equipo e intentar hacerse un hueco.

TONI FERNÁNDEZ, EL ALUMNO AVENTAJADO

Quien más podría encajar es Toni Fernández. El de la Zona Franca ya sabe lo que es estar en dinámica de primera plantilla e incluso debutó de forma oficial en Copa ante el Barbastro. Fue uno de los destacados la pasada pretemporada en la gira y de los pocos que siguieron en dinámica con Flick al regreso. Entró en varias convocatorias, pero no le llegó la oportunidad.

Toni Fernández es uno de los talentos emergentes de La Masia / Dani Barbeito

Toni cumplirá en breve 17 años y este curso será juvenil de segundo año. Pero, pese a esa precocidad, ha sido ya uno de los destacados del Barça Atlètic en una temporada complicada. De los pocos brotes verdes. Sobre todo desde que empezó a jugar más por dentro, una posición que en la que explota mejor sus virtudes: el último pase, la asociación y el disparo a portería con esa zurda exquisita que tiene.

CONTROLADO POR FLICK

Flick ya lo 'apadrinó' en la pasada pretemporada y en la que empieza el próximo 13 de julio repetirá a las órdenes del germano. Una oportunidad magnífica. Cierto que en la medular hay una competencia feroz, pero Toni ofrece ese perfil distinto que se adapta tanto a banda como por el carril central.

GUILLE Y JUAN, EN LA PRETEMPORADA

También tendremos ejercitándose con la primera plantilla a otros perfiles como Guille Fernández o Juan Hernández. Los dos serán todavía juveniles la próxima temporada y quieren aprovechar la ocasión de realizar dos semanas completas de preparación con Flick e intentar ganarse viajar a la gira asiática.

Guille Fernández es un proyecto de centrocampista total / Dani Barbeito

Juan, clave en la gran temporada del juvenil, también puede actuar como extremo o más por dentro; Guille es un interior más clásico, con gran técnica, conducción y disparo. Habrá que seguirlos con lupa.

No solo la baja de Pablo Torre, sino que la ya consumada de Ansu y la previsible de Pau Víctor abren el abanico de oportunidades.