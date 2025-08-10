Puerta cerrada a Lewandowski

En las últimas semanas, desde medios locales saudíes se había apuntado que el Al Hilal tenía a Robert Lewandowski en su radar, especialmente pensando en el verano de 2026, una vez concluya su vinculación con la entidad blaugrana. En Arabia, incluso, habían apuntado que el club de Riad había sondeado la posibilidad de incorporar al killer culé este mismo verano, aunque no se encontró con la voluntad del jugador.

Y es que, como escribió el periodista polaco Tomasz Włodarczyk, muy próximo al delantero, Lewandowski descarta cualquier movimiento antes del cierre de mercado de fichajes: “Lewandowski no tiene intención de irse del Barcelona. Está feliz, listo para la nueva temporada y con ganas de completar su contrato”.

El AL Hilal, por su parte, no se ha quedado lamentándose por el 'no' del polaco y ha vuelto a sacudir el panorama internacional con una operación de las que mueven los cimientos del fútbol: ha cerrado el fichaje de Darwin Núñez procedente del Liverpool a cambio de 53 millones de euros más 12 millones en varibales, dando así un gran respiro económico a los de Anfield tras un verano de fuertes inversiones.

El delantero uruguayo firma por tres temporadas con un salario que superará los 20 millones por curso, un fichaje que, salvo sorpresa, descarta que el club saudí vaya a lanzarse en el futuro inmediato a por Robert Lewandowski, que acaba contrato con el Barça cuando finalice el curso que ahora arranca.

Lewy piensa en blaugrana

A día de hoy, para Lewandowski, la noticia tampoco supone un contratiempo. Como decíamos, el propio jugador ha dejado claro, a través de su entorno más cercano, que su intención para esta temporada es seguir vistiendo la camiseta del FC Barcelona.

Incluso, en el club blaugrana no descartan, depende como se desarrolle la temporada y como esté el mercado de '9' el próximo verano, ofrecerle un año más de contrato, aunque todo irá ligado al rendimiento sobre el césped del delantero que, precisamente, ha arrancado el curso tocado por problemas musculares que lo podrían tener hasta tres semanas KO, perdiéndose así el inicio del campeonato de Liga.

No obstante, ofertas no le faltarán, y menos en Arabia. Como demostró la temporada pasada antes de lesionarse en el tramo final de curso, Robert sigue siendo un especialista en el área pese a su edad (cumplirá 37 años en agosto) y cerró la temporada con unas cifras de escádalo: 52 partidos y 42 goles con la camiseta del Barça. Veremos si, este año, mantiene el ritmo.