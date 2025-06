Puerta cerrada en el lateral derecho

La dirección deportiva ha decidido no incorporar refuerzos en el lateral derecho este verano. La posición se considera plenamente cubierta con Jules Koundé, quien volverá a partir como titular indiscutible, mientras que Eric Garcia gana fuerza como alternativa.

El canterano supo aprovechar la lesión de Koundé hasta el punto que su rendimiento cambió los planes de la dirección deportiva, que durante meses trabajó en la posibilidad de reforzar esta posición. Eric se ha convertido esta temporada en el gran comodín de Flick.

Tras unos meses en los que el futbolista quería volver al Girona, su gol en Lisboa ante el Benfica cambió el escenario. Eric fue encontrando su hueco en distintas posiciones: primero como mediocentro y después como lateral derecho. Además, también tuvo algunas oportunidades como central, su posición favorita. Flick insistió mucho para que no saliera del Barça y la temporada le ha dado la razón al técnico alemán. A todo esto, Héctor Fort se mantiene como tercera alternativa dentro de la rotación.

Su situación es similar a la de Gerard Martín: si llega una oferta interesante, el club no descarta su salida. No obstante, en caso de producirse su marcha, no se ficharía a ningún sustituto, repitiendo la misma política aplicada con Gerard Martín.

Esta decisión refuerza la apuesta por mantener una plantilla corta y dar protagonismo a jugadores formados en la cantera. Héctor Fort, a día de hoy, no contempla otra opción que no sea seguir en el Barça y luchar por hacerse un hueco en el primer equipo mientras exista la mínima posibilidad. De hecho, ya rechazó una propuesta formal del Ajax en el pasado mercado de invierno. El club neerlandés mostró un interés serio en ficharlo, pero el lateral derecho decidió quedarse. Su objetivo es claro: debutar la próxima temporada en el Spotify Camp Nou.