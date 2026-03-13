¿Puerta abierta del Barça a Balde?

Alejandro Balde es una de las bajas que más está pesando en el Barça. Su ausencia por lesión muscular le dejará en el dique seco durante un mes y Joao Cancelo o Gerard Martín le están supliendo. Balde venía jugando menos en las últimas semanas y el periodista Matteo Moretto, ha abierto la posibilidad de que el futbolista pueda salir del club blaugrana en el próximo mercado de verano, según comentó en 'Radio Marca'. Según esta información, el club blaugrana estaría abierto a escuchar ofertas por el lateral en el caso de que fueran cuantiosas y el futbolista acceptase un cambio de aires. El nombre de Balde siempre se ha asociado a varios clubs de la Premier League.

No hay duda que no es la temporada ideal de Alejandro Balde, un futbolista que está llamado a ser el titular indiscutible en la banda izquierda. En el primer tramo del curso, ha sido un fijo absoluto para Hansi Flick, pero en las últimas semanas había descansado hasta que se lesionó en el partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El lateral ha participado este curso en 34 partidos, la mayoría de ellos como titular.

Alejandro Balde es un futbolista muy cotizado. Su tasación supera los 60 millones de euros y ya en el paso tuvo propuestas importantes de la Premier. De hecho, su agente, Jorge Mendes, propuso alguna salida para solventar los problemas económicos en el pasado, pero tanto el Barça como el propio futbolista rechazaron cualquier opción de marcharse. Balde renovó por el Barça hasta el 2028 y pronto debería comenzar una nueva negociación para ampliar su vinculación en el caso de que las dos partes estuvieran de acuerdo.

El club blaugrana siempre le ha considerado como un activo importantísimo, pero es cierto que el club le buscó una alternativa para generarle competencia el pasado verano. Se llegó a hablar con Grimaldo, aunque su fichaje quedó descartado al no haber límite salarial. Prácticamente no tiene competencia porque Flick considera que Gerard Martín rinde mejor como central zurdo que de lateral, por lo que es pieza fundamental en el equipo.

El futuro de Balde, hasta ahora era incuestionable, pero también es cierto que este verano estaría a dos años de terminar su contrato y se deberá tomar una decisión: o blindar con una renovación a largo plazo como ha sido el caso de la mayoría de candidatos o explorar ofertas. El club, por ahora, tiende hacia su continuidad de forma clara. Otra cosa es que surja una propuesta multimillonaria que sea irrechazable.