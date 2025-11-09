Así puedes seguir el Celta-Barça con la narración de Antoni Daimiel y Guille Giménez

La icónica pareja de comentaristas de Movistar Plus+ se estrena este domingo (21:00h) narrando el Celta – FC Barcelona en la señal Multicámara de LALIGA TV (dial 57), con su estilo propio, divertido y muy alejado de los cánones habituales.

Una forma distinta de disfrutar del Barça, pensada para quienes buscan algo más que la narración clásica.

Fútbol con sabor NBA

Daimiel y Guille no son nuevos en esto del micrófono, pero sí lo son en el fútbol semana a semana. Tras años al frente de las retransmisiones de la NBA, ahora dan el salto a LALIGA EA SPORTS con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente en cada "Partido de la Jornada" a través de la señal Multicámara de Movistar Plus+.

“Queremos pasarlo bien viendo el fútbol de otra manera”, asegura Guille. Y eso es justo lo que promete esta retransmisión: ritmo, bromas, referencias pop y una química única tras dos décadas compartiendo transmisiones.

¿Dónde ver el partido con su narración?

El partido entre el Celta y el Barça se disputa este domingo 9 de noviembre a las 21:00h, y para seguirlo con la narración de Daimiel y Guille hay que ir directamente al canal LALIGA TV Multicámara (dial 57) de Movistar Plus+.

Solo allí encontrarás la versión alternativa, con ese sello tan personal que ha convertido a esta pareja en leyenda de las retransmisiones deportivas en España.

La alternativa ‘clásica’

Quienes prefieran la narración tradicional, podrán seguir el mismo partido con Carlos Martínez, Maldini, Álvaro Benito y Ricardo Sierra en la emisión principal de Movistar Plus+. Pero ojo: la versión Daimiel-Guille es exclusiva de la señal Multicámara, y no está disponible en el canal principal.

Disponible para todos los clientes

Este partido se incluye en la programación deportiva de Movistar Plus+ y también está disponible a través del nuevo paquete básico desde 9,99 €/mes, sin permanencia.