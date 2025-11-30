"Puedes acabar como capitán del Barça", la profecía de Laporta sobre Marc Bernal

Marc Bernal regresó a la titularidad un año y tres meses después de su grave lesión de rodilla. Ha sido una recuperación lenta y sacrificada, pero el Barça nunca ha dejado de confiar en uno de los canteranos que estaba señalado como opción de primer equipo desde que jugaba en el cadete. El club blaugrana decidió renovarle cuando aún no había vuelto a los terrenos de juego en un contrato hasta el 2029 avalado por los técnicos y por Hansi Flick. Bernal va a tener más minutos a medida que se asiente en el equipo porque es el prototipo de pivote que encaja en el sistema del entrenador blaugrana. Y en la directiva también tienen mucha fe en él.

Bernal es junto a Lamine Yamal las dos grandes apuestas de su generación. Mientras el extremo aporta goles y alegría al equipo y va camino de convertirse en el mejor jugador del mundo, a Bernal se le ha ido posicionando por delante de la defensa. Tiene dotes de mando, un gran manejo del balón y es listo tácticamente. Ante el Alavés se le vio algo falto de ritmo, pero su juego vertical sí ayudó al equipo a progresar desde atrás.

Uno de los grandes entusiastas de Marc Bernal es el presidente, Joan Laporta, que le conoce perfectamente del fútbol base. En la firma de su renovación, Laporta le dio ánimos para que regresara cuanto antes y lanzó una profecía que le gustaría que se cumpliera: "Si todo va como todos queremos, algún día podrás ser capitán del Barça", le espetó el presidente al futbolista, que rechazó muchísimas ofertas para lograr su sueño de jugar en el primer equipo blaugrana.

A Bernal le han pedido paciencia. No desean que haya sustos e inconvenientes tras una operación complicada como la que sufrió, pero Flick tenía claro que a partir de noviembre iba a ir contando con él poco a poco. El entrenador alemán sabe que ya está bien y que ahora solo puede recuperar ritmo si tiene minutos. El Barça ha recuperado efectivos en el centro del campo y la competencia será dura, pero con Bernal se va a tener tacto y tienen claro que no puede echar a perder una temporada clave para él.

En verano, tanto jugador como el Barça rechazaron múltiples ofertas de cesión para seguir con su plan de trabajo y evitar que fuera a otro equipo a jugarlo todo desde el mes de septiembre. Flick lo quería a su lado porque fue su primera gran apuesta. Y la va a mantener. Porque entiende que Bernal puede y debe ser el pivote del Barça para la próxima decada. Si lo logra, la profecía de Laporta se cumplirá.