"La pubalgia a veces te deja jugar y otras no deja ni levantarte de la cama"

Juan Francisco Martínez Modesto, más conocido como 'Nino', se retiró del fútbol en 2021 y ahora entrena al Juvenil B del Elche. El exfutbolista aprovechó la previa del partido del club al que está vinculado frente al FC Barcelona para hacer unas breves declaraciones en una entrevista para 'COPE'.

Nino comenta que ha decidido esta temporada dar el paso adelante y convertirse en primer entrenador de un conjunto, tras estar unos años como asistente del técnico principal. "Al final cuando terminas la etapa de jugador te tienes que adaptar. Me apetecía dar el paso adelante", explica la leyenda ilicitana.

Muy contento con su Elche

Sobre el momento del Elche de Eder Sarabia afirma no verlo "nada mal" pese al bajón de resultados del mes de octubre. "El ritmo que tenía era difícil de mantener, juegas contra equipos poderosos y con muchos años en primera, tú eres un recién ascendido. Salvo el error del otro día ante el Espanyol, yo creo que es un equipo que compite y juega muy bien, quiere ser dueño del balón y no tiene miedo a nadie", detalla sobre su exclub.

"Tengo la sensación de que el Elche no va a cambiar su planteamiento por jugar ante el Barcelona", dice sobre los de Eder Sarabia, del propio entrenador del primer equipo explica que le gusta tener el balón y sentirse importante y que "eso no va a cambiar tenga a quien tenga enfrente."

Eder Sarabia, durante la rueda de prensa de hoy. / ECF

Sin confiarse pese al bajón culer

Sabedor de su propia experiencia, Nino destaca que alguna vez en su carrera se enfrentó a equipos grandes que venían con bajas o en mal momento y que él pensaba que "podía ser el día" para acabar "llevándose cuatro tranquilamente", ya que "un equipo grande siempre es igual de peligroso esté como esté".

Preguntado por Lamine Yamal, lo define como un "jugador diferencial que puede hacer historia en el fútbol Mundial". No duda tampoco que el de Rocafonda tiene condiciones para ser el mejor e incluso "comer en la mesa de Leo Messi o Cristiano Ronaldo", pero que para ello "tiene que estar pensando en fútbol las 24 horas", lo cual, desde fuera, le da la sensación de no estar cumpliendo hasta el momento: "Cuando te están comparando con Messi no puedes bajar un partido o dos, la gente se acostumbra al caviar y el resto luego no le gusta".

Universo Lamine Yamal / Alberto Estevez

Sobre la pubalgia, lesión que él también padeció, la define como "muy incómoda" y cuenta que "te limita en el golpeo, en el salto, hasta para bajar del coche, molesta incluso al toser o estornudar...". Añade que es una lesión sin pronóstico, ya que no es como una rotura. "A veces te deja jugar, otras no te deja ni levantarte de la cama, después de los partidos estás liquidado", concluye sobre los mismos problemas físicos que arrastra Lamine Yamal.