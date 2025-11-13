La pubalgia, el 'terror' de las jóvenes estrellas: "No cortará su carrera, pero hay que estar muy encima"

Siempre ha estado ahí, 'azotando' a futbolistas desde tiempos inmemoriales. Pero ha sido este último mes cuando podríamos decir que la pubalgia ha explotado de verdad. Que se ha generado un 'hype' y que han aparecido especialistas de debajo de las piedras opinando, explicando y elucubrando acerca de esta lesión tan propensa, por el tipo de esfuerzo, en los jugadores de fútbol.

Leo Messi la sufrió en su momento, cuando estaba en pleno crecimiento. Y ahora le ha tocado a otro astro en ciernes, a otra estrella mediática prematura como Lamine Yamal. El de Rocafonda arrastra molestias desde hace ya varias semanas. Un dolor que le está lastrando en este arranque de temporada y que está limitando ciertos movimientos. En el club trabajan en un plan conservador para ir cuidando y acompañando la evolución de una lesión que no implica parar ni reposo total. Pero que hay que ir monitorizando y calibrando en consonancia con las sensaciones del jugador.

CONSULTAS EXTERNAS

De hecho, parte de este proceso ha provocado el desencuentro entre Barça y RFEF después de que el club azulgrana contactara con el médico especialista Ernest Schilders y previamente lo hiciera con el Doctor Lasse Lempainen, el traumatólogo finlandés de total confianza del club que suele realizar las operaciones musculares (bíceps femoral y demás) en los futbolistas de la primera plantilla y el filial.

Lamine, durante el Celta-Barça / Valentí Enrich / SPO

Resulta que la lesión de Lamine ha coincidido con las de otras estrellas emergentes como su amigo Nico Williams, que se perdió el partido de Champions ante el Newcastle por una pubalgia y que está teniendo que lidiar con el dolor y siendo monitorizado continuamente por los galenos del cuadro vizcaíno. Y quién está de baja indefinida desde hace un par de semanas también por esta lesión es Franco Mastantuono. Curiosamente, todos perfiles parecidos, jóvenes (extremadamente jóvenes Franco y Lamine) y extremos habilidosos con un perfil explosivo.

¿Hay alguna relación entre la demarcación y la juventud, el hecho de que todavía estén creciendo? ¿Es preocupante de cara a sus carreras que aprezca la pubalgia de forma tan prematura? ¿Cuál es el tratamiento más habitual? ¿Puede reaparecer en un futuro? Para encontrar respuestas nos marchamos al prestigioso Instituto Cugat y charlamos con el Doctor Roberto Seijas.

EL ADUCTOR, CLAVE

"La pubalgia se produce por una anomalía entre las fuerzas de los músculos de la parte del abdomen respecto a los de las piernas. El músculo más importante en este caso es el aductor. En un futbolista es el músculo que más participa en el regate, en la carrera, en el salto. Lo que se produce en estos pacientes es que hay más potencia a nivel del adductor que en los abdominales. Eso les genera una mayor tensión en la zona de la unión del pubis. En muchos de estos chicos se produce un dolor en la zona del pubis y en la inserción del adductor", explica Seijas.

Durante muchos años eso nos ha ido generando muchos problemas y nos ha ido poniendo en práctica varios tratamientos, muchos de ellos agresivos. Los últimos años ha mejorado mucho la preparación física, hemos entendido que la parte abdominal es muy importante y tenemos un trabajo muy específico que compensa esa fuerza de las piernas respecto a la parte del abdomen. Hablamos de futbolistas con una potencia muscular a nivel de piernas estratosférica y hay que mantener un muy buen nivel abdominal", añade.

Nico Williams, en acción contra el Oviedo / Miguel Tona

"Hay dos elementos muy importantes a tener en cuenta. Hablamos de chicos muy jóvenes, en formación todavía. Están realizando su readaptación funcional, creciendo y desarrollando su musculatura. Siguen un patrón muy parecido todos, chicos con muy poco desarrollo, que están creciendo y formándose desde un punto de vista físico en un deporte a muy alto nivel. No solo están desarrollando su musculatura, sino la capacidad de elasticidad de la misma. Es lógico que aparezca la pubalgia en estos perfiles".

DOS TIPOS DE PERFILES

"Pero luego también hay perfiles más veteranos que acumulan muchos años de entrenamiento y de tensión en esta zona. Muchas veces hay que adaptar el entrenamiento a cada uno de estos chicos, hacer un entrenamiento específico porque van teniendo un exceso de acúmulo de ejercicio y tensión. Que sean jóvenes, con muchas horas acumuladas de partidos y entrenamiento, el nivel que le pedimos a esta parte muscular es muy alto y hay que dosificarlos. Siempre consensuar con equipos médicos y entrenadores", comenta el galeno respecto a que perfiles máx experimentados también pueden verse afectados.

Mastantuono, en el banquillo durante un partido del Madrid / JuanJo Martín / EFE

¿La solución es parar o convivir con la lesión? "No es que haya que convivir con esta lesión, sino que hay que tratarlo. No es una lesión que tenga que parar tu carrera, pero sí que hay que estar encima y tratarla. Hay que regular muy bien la recuperación, el estiramiento, el trabajo abdominal, sobre todo el trabajo de elasticidad. Sobre todo en estos chicos hay una tendencia a trabajar mucho más la potencia del aductor y precisamente es lo que no hay que hacer; hay que hacer un aumento de la elasticidad para compensar. Pero no es una lesión que nos deba preocupar ni que vaya a cortar una carrera de estos chicos. Sí que hay que estar encima de ella".